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Коммерсантъ FM
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«Аэрофлот» допустил перебои в международном сообщении из-за новой редакции ФЗ о персональных данных

Компания «Аэрофлот» не исключила, что новая редакция федерального закона «О персональных данных» может повлечь за собой перебои в международном авиасообщении. Компания пояснила, что иностранные партнеры не обязаны выполнять требования российского законодательства. С 1 марта 2023 года вступил в силу новый порядок информирования Роскомнадзора о трансграничной передаче данных.

Возможность трансграничной передачи персональных данных российским юридическим лицом «будет зависеть от доброй воли и/или экономической заинтересованности иностранного партнера в выполнении требований российского законодательства», говорится в отчете «Аэрофлота» за 2022 год.

«В целях соблюдений требований, предусмотренных новой редакцией 152-ФЗ, ПАО "Аэрофлот" может оказаться в ситуации вынужденного приостановления/прекращения международных перевозок на направлениях, где органы власти иностранных государств, иностранные физические лица и иностранные юридические лица, которым ПАО "Аэрофлот" обязано передавать персональные данные пассажиров в соответствии с местным законодательством, не предоставят всей необходимой информации»,— приводит ТАСС выдержку из документа.

«Новый порядок предполагает, что в особых случаях Роскомнадзор может принять решение о запрете или об ограничении трансграничной передачи данных»,— поясняло ранее ведомство.

Роскомнадзор с 1 марта рассматривает уведомления операторов и по итогам рассмотрения вправе принять решение о запрете или ограничении трансграничной передачи персональных данных. До истечения десяти рабочих дней после подачи такого уведомления запрещено передавать данные в страны, не обеспечивающие «адекватный уровень защиты прав субъектов персональных данных».

Мария Федотова

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