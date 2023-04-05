Правительство заканчивает работу над национальным проектом «Станкостроение»

Правительство РФ близко к тому, чтобы в ближайшее время утвердить новый национальный проект «Станкостроение». Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов на конференции «Промышленный переход: перестройка экономики», которую проводит ИД «Коммерсантъ».

«Мы близки к тому, что правительство РФ вместе с Федеральным собранием утвердит в ближайшее время национальный проект “Станкостроение”»,— сказал господин Морозов.

По его словам, депутатам «удалось убедить коллег из Минфина», чтобы это решение было поддержано. «Разные суммы говорятся, от 300 млрд до 500 млрд руб. Переговоры с правительством подтвердили, что такое решение политическое и юридическое состоялось. Представители станкоинструментальной и станкостроительной отрасли с нетерпением ждут этого решения. Искренне надеюсь, что это будет уже в апреле»,— уточнил Сергей Морозов.

Напомним, сейчас в России реализуется 13 нацпроектов («Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука и университеты», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика Российской Федерации», «Туризм и индустрия гостеприимства»), а также Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.