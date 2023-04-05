В Самарской области один человек пострадал в ДТП с тремя грузовиками

ДТП с участием трех большегрузов произошло в Самарской области во вторник. Происшествие случилось в 14:40 (MSK+1) в Сызранском районе на трассе М-5 «Урал» в сторону Москвы. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По информации полиции, 52-летний водитель ехал за рулем грузовика DAF, на 901 км автодороги не рассчитал дистанцию и врезался в грузовик Volvo под управлением 36-летнего автомобилиста, который встал впереди в попутном направлении из-за «пробки».

После этого второй большегруз наехал на стоящую впереди в попутном направлении фуру Mercedes-Benz, за рулем которой находился 50-летний водитель. Водитель грузовика DAF получил травмы и был госпитализирован.

Ранее в Самарской области автобус врезался в грузовик. Четырем людям потребовалась помощь медиков.

Георгий Портнов