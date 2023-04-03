В Самарской области автобус врезался в грузовик, есть пострадавшие

Авария с участием грузового автомобиля «Газель» и автобуса «ПАЗ» произошла в Самарской области в понедельник утром. Сообщение о происшествии на 104 км автомобильной дороги Р-229 «Самара – Волгоград» в районе Чапаевска поступило на пульт дежурного в 7:39 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«В результате ДТП погибших нет, есть пострадавшие, среди пострадавших детей нет»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации СМИ, в результате аварии получили травмы пять человек. По данным полиции, два пассажира автобуса обратились за помощью медиков. Пожарно-спасательные подразделения помогли им с доставкой до автомобилей «скорой помощи». Ранее в Самаре на Московском шоссе один человек пострадал в ДТП с иномарками.

Георгий Портнов