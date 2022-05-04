Пластик ищет новые формы

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Переработчики пластиков, которые из-за санкций оказались отрезаны от поставок части сырья и компонентов, просят власти упростить логистику с Китаем в надежде закупить там аналоги. Они также призывают ввести госрегулирование цен на нефтехимическое сырье и начать торги полимерами на бирже. СИБУР, крупнейший производитель полимеров в РФ, считает, что переработчикам следует в первую очередь сосредоточиться на сокращении ассортимента и упрощении продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Союз переработчиков пластмасс (СПП) в середине апреля направил в правительство предложения по решению проблем отрасли, связанных в том числе с санкциями. Союз объединяет компании, которые выпускают готовые пластиковые изделия, в основном тару и упаковку. Санкции лишили их ряда компонентов сырья и запчастей к оборудованию. Поэтому одно из предложений — увеличить количество контейнеров в торговле с Китаем, где есть аналоги, для чего предлагается использовать в том числе парк контейнеров международных компаний, «саботирующих работу с Россией». Также в СПП предлагают изучить возможность использования Севморпути для доставки грузов из Китая и Индии. Союз просит и финансовой поддержки закупки сырья в КНР, в том числе льготного страхования сделок.

Второй блок касается цен на сырье. Так, СПП просит поддержать договоренность с СИБУРом о сдерживании роста цен на базовые полимеры не более чем на 3% с февраля. При этом переработчики хотят ввести госрегулирование цен на нефтехимическое сырье (нафту, этилен и др.), чтобы те устанавливались в рублях без привязки к зарубежным индикативам. Наконец, СПП предлагает обязать производителей полимеров, то есть в первую очередь СИБУР, продавать их на бирже, чтобы сформировать в РФ ценовой индикатор.

В СИБУРе “Ъ” сообщили, что ведут работу с потребителями по импортозамещению: «Но чтобы совместные действия привели к стабильному результату, нужна гибкость в дизайне готовых полимерных изделий, который должен учитывать доступность на рынке сырья». Источник “Ъ” в отрасли подчеркивает, что переработчикам нужно не только сократить затраты, но и изменить подход к производству в пользу более простых решений, иначе спрос упадет. Уже во втором квартале, по данным Romir, ожидается его снижение на упаковку на 5–7%, а по отдельным видам — до 40%.

Гендиректор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов уверяет, что цены на полимеры по формульным контрактам с СИБУРом выросли в мае на 5–7% в сравнении с апрелем. Он добавляет, что ФАС обещает ввод прямого госрегулирования цен на полимеры, если «нефтехимические гиганты не поймут, что надо делать, и не выведут какое-то количество продукции на биржу». Пока речь идет о 10% от общего объема производства по каждому виду полимеров (полиэтилен, полипропилен и поливинилхлорид суспензионный). Помимо роста цен на сырье господин Базунов объясняет подорожание конечной продукции тем, что «стоимость поднимает ритейл, и, возможно, необоснованно». По его словам, за последний месяц цены на некоторые товары выросли почти вдвое именно в розничных сетях и здесь требуется вмешательство ФАС.

В правительстве ситуацию не комментируют. Независимый эксперт Леонид Хазанов считает ряд идей СПП нереальными. Предложение о государственном регулировании цен на сырье, по его мнению, не содержит самого главного: механизма их определения. Также он считает, что вывод пластмасс на биржу не остановит их подорожание, а небольшим потребителям такие закупки могут быть невыгодны. Биржевая торговля подходит не для всех видов продуктов, так как репрезентативность ценовых индикативов зависит от их ликвидности, согласен директор Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, отмечая, что в мировой практике нет подобного опыта.

Ольга Мордюшенко