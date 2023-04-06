Фелипе Масса погнался за прошлым

Известный бразильский гонщик «Формулы-1» Фелипе Масса рассматривает возможность опротестовать итоги чемпионата мира 2008 года, по результатам которого он стал вице-чемпионом, уступив победителю первенства Льюису Хэмилтону всего одно очко. О своем намерении Масса заявил после того, как стало известно о том, что руководство серии знало, как на Гран-при Сингапура 2008 года босс Renault Флавио Бриаторе приказал своему гонщику Нельсону Пике-младшему намеренно врезаться в стену, чтобы помочь партнеру Фернандо Алонсо. Вина Бриаторе позже была доказана. Однако его действия стоили Массе победы на сингапурском этапе и в итоге титула.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса

Фото: Hamad I Mohammed, Reuters Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса

Фото: Hamad I Mohammed, Reuters

В «Формуле-1» может разгореться громкий скандал, в центре которого окажутся события 15-летней давности, а именно Гран-при Сингапура 2008 года. Фелипе Масса, занявший в первенстве того сезона второе место (тогда он выступал за Ferrari), заявил изданию Motorsport.com, что намерен посоветоваться с юристами на предмет обжалования итогов как сингапурского этапа, так и всего чемпионата. Масса считает, что стал жертвой заговора.

Упомянутый Гран-при Сингапура, действительно, получился скандальным. На 16-м круге второй номер команды Renault Нельсон Пике-младший врезался в отбойник. Причем в таком месте, что появления на трассе машины безопасности избежать было невозможно. Гонщики, пользуясь моментом, бросились в боксы на смену резины и дозаправку (тогда она еще была разрешена). Был среди них и лидировавший с самого старта Масса. Бразильцу, однако, не повезло: механики слишком рано, не успев убрать заправочный шланг, дали ему сигнал на выезд, он рванул, порвал шланг, остановился в конце пит-лейн, ждал, пока персонал Ferarri до него добежит и шланг отсоединит. В итоге Масса выпал даже из очковой зоны и ничего не заработал в Сингапуре. Зато первый номер Renault Фернандо Алонсо, стартовавший с 15-го места, после вывешивания желтых флагов оказался первым и выиграл гонку. Все потому, что по удачному стечению обстоятельств на свой пит-стоп он заехал за пару кругов до аварии Пике. Позже выяснилось, что все это было подстроено. Нельсон Пике-младший, уже в 2009 году, после того как его уволили из Renault (больше ни одна команда «Формулы-1» с ним контрактов не подписывала), заявил, что врезаться в стену в оговоренном заранее месте, чтобы дать Алонсо преимущество, ему приказали босс Renault Флавио Бриаторе и главный инженер команды Пэт Симондс. Пике, по его словам, боялся, что с ним не продлят контракт, и потому согласился. Проведенное расследование подтвердило слова гонщика. Бриаторе и Симондс были дисквалифицированы. Renault отделалась условным наказанием. Алонсо не пострадал, поскольку доказательств того, что он знал о заговоре, не нашлось.

Потеря десяти очков в Сингапуре аукнулась Филипе Массе на последнем этапе сезона — в Бразилии. Он его выиграл и даже полминуты успел побыть виртуальным чемпионом мира. Ведь его конкурент в борьбе за титул Льюис Хэмилтон, выступавший за McLaren (в Сингапуре он был третьим и получил шесть очков), шел к финишу шестым, а его устраивало минимум пятое место. Но за пару кругов до финиша Тимо Глок из Toyota, не перешедший вовремя на дождевую резину, потерял скорость, британец его обошел и получил желанное четвертое место, а с ним и первый в карьере титул (всего их у него семь). Массу он опередил всего на одно очко.

Фелипе Масса рассказал, что уже после того, как заговор вскрылся, он обращался к руководству Ferrari с просьбой опротестовать итоги чемпионата. Консультировался он и со сторонними юристами. «Но тогда действовало правило, согласно которому если чемпиону официально вручили кубок, то отменить решение невозможно. Даже если потом будет доказано, что имело место воровство»,— отметил Масса. Однако теперь у бразильца может появиться шанс все-таки добиться пересмотра итогов Гран-при Сингапура 2008 года, а значит, и всего чемпионата. Дело в том, что бывший владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун в интервью изданию F1 Insider признался, что и он, и президент Международной автомобильной федерации (FIA) Макс Мосли знали о том, что сделали боссы Renault еще по ходу сезона 2008 года, но решили ничего не предпринимать, чтобы избежать скандала. Он также отметил, что приложил массу усилий, чтобы убедить Нельсона Пике-старшего (у трехкратного чемпиона мира имелся куда больший вес в гоночном мире, чем у его сына) не предавать случившееся огласке. «Но если бы мы придерживались регламента, то итоги сингапурской гонки следовало бы аннулировать. И тогда чемпионом стал бы не Хэмилтон, а Масса»,— добавил Берни Экклстоун. Это меняет ситуацию, поскольку показывает, что само руководство серии намеренно игнорировало свои же правила. В такой ситуации ссылка на то, что регламент запрещает лишать чемпионского титула, выглядит странно.

«Прошло 15 лет, и мы узнаем, что и бывший босс серии, и глава FIA все знали и ничего не предприняли. Печально осознавать, что результаты гонки должны были отменить, а я должен был стать чемпионом. Получается, я потерял больше всех в этой истории. Так что мы внимательно изучим это дело»,— сказал Фелипе Масса. Бразилец также отметил, что не ищет финансовой компенсации. По его словам, для него важно восстановить справедливость. «Если ты стал жертвой разбоя, воровства, то справедливость должна восторжествовать,— считает Масса.— Я понимаю, что прошло много лет, что шансов немного, но давайте вспомним историю Лэнса Армстронга (знаменитого американского велосипедиста, пойманного на допинговых нарушениях.— “Ъ”). Когда выяснилось, что он обманывал, принимал допинг, его лишили всех титулов. Чем по большому счету его дело отличается от моего?»

Александр Петров