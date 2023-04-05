В Ярославле и пригороде введут единую систему оплаты проезда в транспорте

В Ярославле и Ярославском районе планируется введение единой унифицированной системы оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом на заседании комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля заявил представитель ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Сергей Волканевский.
Автобус 176 маршрута
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
На время переходного периода необходимо изменение некоторых решений муниципалитета. С 1 января 2023 года полномочия по обеспечению работы общественного транспорта переданы от муниципалитетов на областной уровень. Маршруты №8,14,15,32, 41а,53,76,99 в Ярославле, которые раньше были городскими, переведены в категорию межмуниципальных, так как выходят за черту города. Для сохранения действия в этих автобусах льготных проездных для учащихся и многодетных родителей необходимо скорректировать решение муниципалитета, распространив льготу на автобусы, не выезжающие за пределы города более, чем на 5 процентов.
Как отметил заместитель председателя муниципалитета Ярославля Олег Ненилин, мэрия предлагает распространить льготу на 8 автобусных маршрутов, хотя в реальности их больше. Депутат привел пример автобусов №76 и 176.
«76 автобус заехал в «Вернисаж», выехал за черту города на 500 метров. 176 автобус идет вдоль НПЗ, разворачивается и едет обратно. То, что он выходит в пригородную часть на 8,9 км, это не так. Вы посмотрите карту. У нас НПЗ находится в черте города. Там адрес: Московский проспект, дом 130. У нас по Московскому проспекту идет граница города. Если смотреть, то он не на 8 км выходит за границу города, а на 15 метров. Там только въездная часть относится к Ярославскому району. Маршрут вдоль города едет и вдоль города обратно возвращается»,— рассказал зампред муниципалитета Олег Ненилин.
В ответ представитель ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Сергей Волканевский заметил, что примерно через два месяца планируется введение единой системы оплаты проезда в Ярославле и Ярославском районе.
«С 1 июня запланирована модернизация всей системы оплаты проезда, и, скорее всего, она будет унифицирована по всем маршрутам»,— заявил Сергей Волканевский.
На данный момент на городских маршрутах в Ярославле разовая поездка стоит 32 рубля, на пригородных ярославцы платят 3 руб. 43 коп. за километр.