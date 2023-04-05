В Ярославле и пригороде введут единую систему оплаты проезда в транспорте

В Ярославле и Ярославском районе планируется введение единой унифицированной системы оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом на заседании комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля заявил представитель ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Сергей Волканевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автобус 176 маршрута

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Автобус 176 маршрута

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На время переходного периода необходимо изменение некоторых решений муниципалитета. С 1 января 2023 года полномочия по обеспечению работы общественного транспорта переданы от муниципалитетов на областной уровень. Маршруты №8,14,15,32, 41а,53,76,99 в Ярославле, которые раньше были городскими, переведены в категорию межмуниципальных, так как выходят за черту города. Для сохранения действия в этих автобусах льготных проездных для учащихся и многодетных родителей необходимо скорректировать решение муниципалитета, распространив льготу на автобусы, не выезжающие за пределы города более, чем на 5 процентов.

Как отметил заместитель председателя муниципалитета Ярославля Олег Ненилин, мэрия предлагает распространить льготу на 8 автобусных маршрутов, хотя в реальности их больше. Депутат привел пример автобусов №76 и 176.

«76 автобус заехал в «Вернисаж», выехал за черту города на 500 метров. 176 автобус идет вдоль НПЗ, разворачивается и едет обратно. То, что он выходит в пригородную часть на 8,9 км, это не так. Вы посмотрите карту. У нас НПЗ находится в черте города. Там адрес: Московский проспект, дом 130. У нас по Московскому проспекту идет граница города. Если смотреть, то он не на 8 км выходит за границу города, а на 15 метров. Там только въездная часть относится к Ярославскому району. Маршрут вдоль города едет и вдоль города обратно возвращается»,— рассказал зампред муниципалитета Олег Ненилин.

В ответ представитель ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Сергей Волканевский заметил, что примерно через два месяца планируется введение единой системы оплаты проезда в Ярославле и Ярославском районе.

«С 1 июня запланирована модернизация всей системы оплаты проезда, и, скорее всего, она будет унифицирована по всем маршрутам»,— заявил Сергей Волканевский.

На данный момент на городских маршрутах в Ярославле разовая поездка стоит 32 рубля, на пригородных ярославцы платят 3 руб. 43 коп. за километр.

Андрей Иванов