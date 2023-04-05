Историческую типографию на улице Правды в Петербурге выставили на торги

Росимущество выставило на торги старейшую типографию на улице Правды, 15. В ней печатали бюллетени для проведения в Санкт-Петербурге и Ленобласти выборов всех уровней. Начальная цена лота составляет 412 млн руб., пишет 5 апреля «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Историческая типография на улице Правды в Санкт-Петербурге

Фото: citywalls.ru Историческая типография на улице Правды в Санкт-Петербурге

Фото: citywalls.ru

На продажу выставили 100% акций АО «Типография №12 им. Лоханкова». Акционерному обществу принадлежит дом-памятник на улице Правды рядом с перекрестком со Звенигородской улицей, а также участок площадью около 0,5 га с неохраняемым дворовым флигелем. Свою историю типография ведет с начала 1700–х годов, когда повелением императора Петра I четыре наборщика были переведены из Москвы в Петербург. В советское время она была названа в честь Михаила Лоханкова — одного из основателей Союза печатников, погибшего в годы Гражданской войны.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу действующую четырехзвездную гостиницу «Багратион» на Синопской набережной, 66, площадью 4 тыс. кв. м. Объект реализуется через продажу 100% доли одноименного юрлица. Начальную цену торгов в 880 млн рублей эксперты считают завышенной из-за удаленности гостиницы от метро и низкой рентабельности действующего проекта, но не видят причин изменять назначение объекта для нового собственника.

Подробнее — в материале ««Багратион» меняет собственника».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте