«Багратион» меняет собственника

Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу действующую четырехзвездную гостиницу «Багратион» на Синопской набережной, 66, площадью 4 тыс. кв. м. Объект реализуется через продажу 100% доли одноименного юрлица. Начальную цену торгов в 880 млн рублей эксперты считают завышенной из-за удаленности гостиницы от метро и низкой рентабельности действующего проекта, но не видят причин изменять назначение объекта для нового собственника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гостиница занимает особняк XIX века, построенный для светлейшего князя Иоанна Григорьевича Грузинского — главы Дома Багратионов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Гостиница занимает особняк XIX века, построенный для светлейшего князя Иоанна Григорьевича Грузинского — главы Дома Багратионов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Гостиница с видом на Неву расположена между мостами Александра Невского и Большеохтинским. В состав лота входят три здания, общей площадью 4 тыс. кв. м, разной высотности (1–4 этажа), и земельный участок площадью 2,1 тыс. кв. м. Номерной фонд насчитывает 88 номеров. Территория отеля имеет собственную закрытую парковку с заездом непосредственно с Синопской набережной. На первом этаже гостиницы расположен одноименный ресторан с выходом на набережную. Начальная цена объекта заявлена на уровне 880 млн рублей.

Гостиница занимает особняк XIX века, построенный для светлейшего князя Иоанна Григорьевича Грузинского — главы Дома Багратионов. После реставрации и модернизации в 2018 году гостиничный комплекс находится в отличном состоянии, говорится в сообщении РАД. В период низкого туристического сезона средняя заполняемость отеля составляет 60%, в высокий сезон — 100%, заверяют в РАД.

В документах торгов также указано, что объект реализуется через продажу 100% доли юридического лица. Имя собственника не раскрывается. В системе «СПАРК-Интерфакс» по адресу гостиницы «Багратион» зарегистрировано одно юрлицо — ООО «Багратион», 100% доли в котором принадлежит Марии Прозоровой. Один из участников рынка подтвердил «Ъ-СПб», что учредитель компании и собственник объекта — одно и то же лицо. В сведениях ЕГРЮЛ финансовая устойчивость общества оценивается как низкая. Согласно бухгалтерской отчетности, выручка ООО «Багратион» в 2022 году достигла 125 млн рублей, в то время как чистая прибыль снизилась на 69% по сравнению с 2021 годом, до 2,4 млн рублей. Руководство гостиницы не ответило на запрос «Ъ-СПб» о причинах продажи.

Алексей Федоров, директор департамента инвестиций в недвижимость компании Maris, видит преимущества объекта в отличной туристической локации, видах на Неву, креативном дизайне. Это может привлечь внимание покупателей. «Гостиничная функция является наилучшим и наиболее эффективным видом использования этого здания, почему и была выбрана. Вряд ли будет целесообразно менять это назначение», — дает оценку господин Федоров.

Валерий Трушин, партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate, напротив, полагает, что с точки зрения местоположения локация гостиницы вызывает вопросы. «Если отбросить видовые характеристики, которые, несомненно, привлекательны, нельзя не учитывать значительную удаленность от метро, что для гостиниц такого типа все-таки является важным фактором», — говорит господин Трушин.

Эксперт не уверен и в адекватности начальной цены торгов. «Считаю, что цена завышена — по моим оценкам, стоимость данного проекта находится в диапазоне 600–700 млн рублей. В этом ключе могут быть сложности с успехом торгов», — заключает господин Федоров, но при этом соглашается, что изменять назначение объекта не стоит.

Не менее скептично в отношении объекта настроен и Андрей Бойков, управляющий партнер Rusland SP, который разделяет мнение, что цена определенно завышена. «Возможно, найдется инвестор, который выкупит проект и продаст в розницу как нежилые помещения-апартаменты,— рассуждает господин Бойков.— Перепрофилирование под офисы обойдется слишком дорого: за эти деньги можно найти более бюджетный вариант».

Как действующая гостиница «Багратион» инвесторов не заинтересует, продолжает эксперт, так как вызывает сомнения рентабельность проекта.

Александра Тен