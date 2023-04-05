ВТБ собирается возобновить выплаты купонов по субордам в 2024 году

В конце 2023 года ВТБ примет решение в отношении приостановленных ранее выплат купонов по субординированным облигациям во всех валютах (рублях, долларах, евро), сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, менеджмент ориентирован на то, чтобы ограничение по выплате купонов осталось «одногодичным».

В декабре прошлого года банк принял решение ограничить выплаты в конце 2022 года и в 2023 году купонов по 13 выпускам субордов на сумму около 24 млрд руб. Это было сделано в рамках укрепления капитальной позиции. По оценке господина Пьянова, позитивный эффект на капитал от этой меры в 2023 году составит 36 млрд руб.

При этом топ-менеджер назвал такое решение «проклиентским», пояснив, что банк имел «все шансы списать эти субординированные кредиты в силу пробития триггеров списания (снижение норматива достаточности капитала ниже порогового значения, — “Ъ”)». По его словам, «это лишение только одного года купона взамен не списания этих субординированных кредитов».

При этом с номинированными в долларах (три выпуска на $450 млн) и евро (четыре выпуска на €500 млн) субордах банку придется что-то делать в течение 2023 года, возможно, банк будет предлагать рублевые заменяющие, отметил господин Пьянов. «Мы как санкционный банк не сможем долгосрочно жить с субордом в зарубежной инфраструктуре», — пояснил он.

Капитал группы ВТБ на начало 2023 года составил 1,7 трлн руб., уменьшившись за 2022 год на 5,4%. В этом году у ВТБ запланировано две допэмиссии акций. Первая была преимущественно неденежной. Ее объем составил 149 млрд руб., 100 млрд руб. из которых были конвертированы из субординированного депозита ФНБ в обыкновенные акции ВТБ. Кроме того, в капитал были внесены акции РНКБ (на 48 млрд руб.). Оставшуюся сумму в 1 млрд руб. внесли миноритарии по преимущественному праву, сообщил господин Пьянов. По итогам допэмиссии в первом квартале 2023 года доля РФ в капитале ВТБ выросла с 60,9% до 76,4%.

Во втором квартале ВТБ собирается провести вторую допэмиссию. Как ожидается она будет денежной, негосударственной и проведена по открытой подписке, отметил топ-менеджер. В ее рамках возможно привлечение 50-125 млрд руб., оценивает господин Пьянов.

Подробнее — в материале «Ъ» «ВТБ отчитался за потери всего сектора».

Ольга Шерункова