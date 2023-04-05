Суд оштрафовал игрока «Металлурга» на 2,2 млн рублей по делу о покупке военного билета

Судья Ленинского райсуда Уфы Эльвира Якупова оштрафовала 27-летнего нападающего магнитогорского хоккейного клуба «Металлург», бывшего игрока ЦСКА Семена Кошелева, обвиняемого в дачи взятки, на 2,2 млн руб. Подсудимый признал вину.

Гособвинение просило назначить подсудимому штраф в размере 3 млн руб.

По версии следствия, спортсмен, не желая служить в армии, через знакомого Фарита Самигуллина (находится под следствием) пытался в Уфе купить военный билет за 40 тыс. руб. и за 270 тыс. руб. поступил в УГНТУ. В последующем он также платил деньги, чтобы сдать сессии, не являясь при этом на занятия. Общая сумма взятки составила около 720 тыс. руб.

Семен Кошелев обвинялся в даче взятки в крупном размере (ч. 4 п. «б» ст. 291 УК РФ) и в даче взятки должностному лицу через посредника (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Последняя статья судьей была переквалифицирована как на покушение на дачу взятки (ст. 30 УК РФ ч. 3 ст. 291 УК РФ), поскольку деньги, как прозвучало на прошлом заседании, не дошли до сотрудника военкомата.

Венера Хисамова

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