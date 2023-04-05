Роскачество предупредило о рисках мошенничества с картами лояльности

С пандемии в России наблюдается резкий рост случаев кражи бонусов с карт лояльности клиентов. Наиболее привлекательными для мошенников являются бонусные карты интернет-магазинов и турагенств, сообщили «РИА Новости» в Роскачестве.

«Мошенничества в сфере программ лояльности часто связаны со взломами учетных записей пользователей... Мошенники сначала получают доступ к учетным записям клиентов, а затем крадут их баллы лояльности. ...На сегодня наиболее привлекательными для мошенников направлениями являются: интернет-магазины, турагентства, SaaS-компании, iGaming-бренды, финансовые услуги»,— заявили в ведомстве.

Жертвами мошенников могут стать клиенты любой компании, бонусы которой можно обменять на деньги, продукты или услуги, подчеркивают в Роскачестве. При этом в ведомстве отметили, что нередко мошеннические схемы используют сами клиенты, находя лазейки в бонусной программе.

Кроме того, различные махинации с картами лояльности осуществляет и линейный персонал, заявили в ведомстве. В частности, сотрудники могут начислять скидки на свой счет за заказ реального клиента, начислять баллы на свою анкету, использовать фейковые счета. «Это может долго продолжаться, если клиент не следит за счетом своих бонусов и не обращает внимания на уведомления о списании»,— добавили в Роскачестве.

Ведомство рекомендует пользователям внимательнее относиться к клиентским счетам, обновить на них пароли, заменив на более сложные, а также убедиться, что данные карты лояльности не были взломаны и не находятся в открытом доступе.

Эрдни Кагалтынов