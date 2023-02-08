Клинтон обещал Ельцину тесное сотрудничество в их первом разговоре

Национальный архив США обнародовал транскрипт первого разговора американского президента Билла Клинтона с Борисом Ельциным в 1993 году. Господин Клинтон в ходе беседы обещал наладить тесное сотрудничество с Россией. Тогдашний госсекретарь Лоуренс Иглбергер в том же году предупреждал о риске конфликта между Москвой и Киевом.
Из транскрипта первой беседы господ Клинтона и Ельцина следует, что президент США пообещал «сделать все возможное, чтобы помочь демократическим реформам в России», а также предоставить ей экономическую помощь». «Я полон решимости, что вместе мы сможем создать максимально тесное американо-российское партнерство»,— сказал Билл Клинтон российскому президенту.
Национальный архив также обнародовал письмо госсекретаря Лоуресна Иглбергера к своему преемнику, Уоррену Кристоферу. Господин Иглбергер говорил, что в будущем мир войдет в эпоху «революционных преобразований». В числе «потенциальных неприятностей» он называл «вооруженный конфликт между Россией и любой страной на ее периферии», причем конфликт с Украиной он считал «не самой вероятной, но, безусловно, самая опасной возможностью».
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Каким был первый президент России
В 2018 году Президентская библиотека имени Билла Клинтона опубликовала почти тысячу страниц с расшифровками стенограмм телефонных разговоров и личных встреч президентов России и США в 1993–1999 годах. В прощальном разговоре 31 декабря 1999 года — после решения президента Ельцина уйти в отставку — оба президента выражали надежду, что отношения между Россией и США будут развиваться.