Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ученых собрали в организованную группу

Экс-ректора и завкафедрой пермского университета обвиняют в хищении

В Перми началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) Андрея Колесникова. Как считает следствие, Андрей Колесников создал преступную группу, куда вошли завкафедрой Константин Безукладников и преподаватель Борис Крузе. При пособничестве предпринимателя Анжелики Отрадновой они, по материалам дела, присвоили более 25 млн руб., которые вуз получал за услуги по подготовке специалистов в рамках программ международного бакалавриата. Средства были обналичены через фиктивные договоры с фирмой Анжелики Отрадновой. Показания об этом дал на следствии Борис Крузе. По данным «Ъ-Прикамье», с позицией следствия подсудимые категорически не согласны. Ученые утверждают, что не получали никаких денег, а Борис Крузе их оговорил.

Андрей Колесников

Андрей Колесников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Андрей Колесников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Свердловский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении бывшего ректора Пермского гуманитарно-педагогического университета Андрея Колесникова, заведующего кафедрой методики преподавания иностранных языков Константина Безукладникова и совладелицы нескольких пермских компаний Анжелики Отрадновой. Как следует из информации с сайта суда, Андрей Колесников обвиняется в двух эпизодах неправомерного оборота денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ) и присвоении в группе лиц (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Константину Безукладникову инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, а также присвоение, а Анжелике Отрадновой — пособничество в совершении этих преступлений.

Андрей Колесников начинал трудиться в вузе с должности ассистента кафедры теоретической физики, а в 2001 году он стал ректором университета. Эту должность он занимал в течение 15 лет, а после руководил вузом в качестве исполняющего обязанности ректора, где работал до июня 2019 года. В 2016–2021 годах был депутатом законодательного собрания Пермского края.

Показания в отношении нынешних фигурантов дал завкафедрой педагогики и психологии вуза Борис Крузе.

Борис Крузе был задержан летом 2021 года в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Он признал вину и заключил досудебное соглашение, в рамках которого рассказал следователям ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю о других эпизодах незаконной деятельности. Из его показаний следствие сделало вывод, что хищения средств университета происходили с 2015 по 2019 год и были связаны с деятельностью так называемого провайдер-центра. Это структурное подразделение появилось в ПГГПУ после того, как вуз заключил соглашение с Организацией международного бакалавриата (Швейцария) и получил возможность бессрочно оказывать образовательные услуги по программам этой организации. Выпускники этих программ получали право работать в школах других стран. Провайдер-центр, который фактически занимался образовательными услугами, возглавил Константин Безукладников, а Борис Крузе работал там преподавателем.

Константин Безукладников

Константин Безукладников

Фото: Соцсети Константина Безукладникова

Константин Безукладников

Фото: Соцсети Константина Безукладникова

По показаниям Бориса Крузе, часть эпизодов хищения были совершены в составе преступной группы. Ее якобы создал Андрей Колесников, чтобы «освоить» деньги, поступающие в ПГГПУ в качестве оплаты услуг провайдер-центра. Понимая, что это невозможно сделать без работников центра, он привлек туда Константина Безукладникова и Бориса Крузе. Последний обратился к Анжелике Отрадновой, которая владела в Перми несколькими юрлицами. Преподаватель предложил заключить с одним из них фиктивные договоры с ПГГПУ об оказании услуг для нужд центра. В частности, договоры касались предпечатной подготовки учебных материалов различных курсов, внешней экспертизы материалов, которые готовили их слушатели, а также организационного сопровождения курсов по повышению квалификации.

Предприниматель согласилась оформить такие договоры на свое ООО «Центр поддержки малого бизнеса». На самом деле предусмотренные в них работы, по данным следствия, либо выполнялись самими сотрудниками провайдер-центра, либо вообще не были выполнены.

Полученные средства Анжелика Отраднова передавала Борису Крузе, а себе в качестве комиссионных оставляла 5–10%. Всего по этой схеме якобы было присвоено более 25,9 млн руб.

Интересно, что, по версии следствия, Константин Безукладников и Борис Крузе продолжили выводить деньги уже после ухода Андрея Колесникова с должности в 2019 году. При этом они обманывали и злоупотребляли доверием уже нового ректора Константина Егорова. В сентябре прошлого года Борис Крузе был приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Также, с учетом частичного возмещения ущерба, в пользу ПГГПУ с него взыскано более 22,8 млн руб.

Борис Крузе

Борис Крузе

Фото: Соцсети Константина Безукладникова

Борис Крузе

Фото: Соцсети Константина Безукладникова

Судя по данным сайта гуманитарно-педагогического университета, Константин Безукладников и Борис Крузе продолжают работать в этом вузе. Оба продолжают занимать должности заведующих кафедрами. В пресс-службе ПГГУ подтвердили, что информация на сайте является актуальной. От других комментариев относительно дела в университете отказались.

С Андреем Колесниковым и Константином Безукладниковым по известным номерам связаться не удалось.

Как утверждают знакомые с их позицией источники, ученые говорят, что никаких денег от Бориса Крузе они не получали, а последний оговорил их, уступив давлению силовиков.

Как отмечает один из собеседников «Ъ-Прикамье», университет действительно работал с компанией Анжелики Отрадновой, но обналиченные деньги тратились на обеспечение деятельности провайдер-центра, например на оплату труда иностранцев, которых привлекали к его работе. «Заплатить иначе им было очень сложно, поэтому бывало, что деньги передавались наличными,— утверждает он,— думаю, подобная схема работает и сейчас».

По его мнению, в данной ситуации нельзя говорить о нарушениях, а максимум — о нарушениях бухгалтерских правил проведения платежей. «Сам центр функционировал эффективно и позволил университету заработать больше 100 млн руб.,— говорит собеседник.— Никаких доказательств передачи "налички" подсудимым нет».

Дмитрий Астахов, Пермь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...