ГК «Рост» планирует заняться глубокой переработкой зерна в Ростовской области

Владельцы группы компаний «Рост», специализирующейся на выращивании тепличных овощей, планируют запуск производства по глубокой переработке зерна в Ростовской области, сообщает «Город N» со ссылкой на «Ведомости».

Предприниматели Сергей Рукин и Дмитрий Лашин учредили в Ростове новую компанию «Амирост». Зарегистрированный вид деятельности юридического лица — производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов. В уставном капитале предприятия 78% принадлежит Сергею Рукину, и 22% — Дмитрию Лашину. Проект пока на начальной стадии.

Группа компаний «Рост» владеет 19 тепличными комплексами общей площадью 500 га. В Ростовской области холдинг владеет комплексом «Донская усадьба» площадью 14,7 га. Производственная мощность объекта составляет 11 тыс. т овощей в год.

Анастасия Назарова