Сергей Галицкий занял 33 строчку в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes

Бизнесмен Сергей Галицкий занял 905 место в рейтинге богатейших бизнесменов мира по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $3,2 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар» Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Среди российских милиардеров Сергей Галицкий занимает 33 строчку. Годом ранее в российском списке Forbes основатель торговой сети «Магнит» и владелец футбольного клуба «Краснодар» занимал 28 строчку и 859 место в мире.

Еще один кубанский бизнесмен Олег Дерипаска набрал позиции и занял 1217 место в мире и 50 строчку среди российских олигархов. Состояние промышленника оценивают в $2,5 млрд. Годом ранее активы предпринимателя достигали 1,7 млрд руб.

Богатейшим человеком в мире признан Илон Маск, основатель корпорации SpaceX и владелец компании Tesla. Его состояние оценивают в $180 млрд ($219 млрд в 2022 году). Российский список возглавил основатель «Еврохима» Андрей Мельниченко. Активы семьи предпринимателя оценивают в $23,7 млрд.

Анастасия Донскова

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