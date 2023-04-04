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«НЭСК» планирует направить на поставку быстрых зарядных электростанций 183 млн рублей

АО «НЭСК» направит 183,5 млн руб. на поставку зарядных электростанций. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

Как следует из документации, в Краснодаре установят семь зарядных станций, еще четыре появятся в Армавире, по три поставят в Белореченск, Геленджик, Кропоткин, Новороссийск. По две установят в Лабинске, Горячем Ключе, Апшеронске, Ейске, Тихорецке, Славянске-на-Кубани, Абинске, Темрюке, Тимашевске, Кореновске и Усть-Лабинске. Одна зарядная станция появится в Курганинске и Крымске.

Мощность быстрых зарядных станций составит от 150 кВт, они рассчитаны на 10 лет. Поставку планируют осуществить к маю.

Олег Исаев

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