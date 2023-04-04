Российская шорт-трекистка Просвирнова будет выступать за сборную Дании

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова сообщила, что решила сменить спортивное гражданство на датское. Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев также сообщил «РИА Новости», что после перехода в сборную Дании Просвирнова перейдет из шорт-трека в конькобежный спорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Софья Просвирнова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Софья Просвирнова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Реалии таковы, что, пока я принимаю решение оставаться под российским флагом, я обязана находиться и тренироваться в РФ, что в нашем с Виктором положении вынуждает нас вернуться к отношениям на расстоянии, а меня — быть вдали от моей семьи. <...> Это приводит меня к решению о смене спортивного гражданства. В данный момент я нахожусь в процессе перехода в сборную Дании»,— написала Софья Просвирнова в своем Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

25-летняя Софья Просвирнова — двукратная серебряная и двукратная бронзовая призерка чемпионатов мира по шорт-треку. Она также входила в состав российской сборной на олимпийских играх 2014 года в Сочи и 2018-го в Пхёнчхане. В прошлом году Просвирнова вышла замуж за датского спортсмена Виктора Хальда Торупа, он выступает в конькобежном спорте.

Олеся Павленко