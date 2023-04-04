603 российских города признаны благоприятными для проживания

Минстрой рассчитал индекс качества городской среды для 1117 городов. Его среднее значение составило 192 балла (рост к 2019 году — 13,6%). Благоприятными для проживания признаны 603 города. Рейтинг крупнейших городов, находящихся в условно комфортном климате, возглавили Москва и Санкт-Петербург (299 и 264 балла соответственно). В топ-10 среди городов-миллионников также вошли: Казань (216), Нижний Новгород (214), Ростов-на-Дону (212), Екатеринбург (209), Пермь (208), Уфа (208), Челябинск (204) и Новосибирск (204). Среди крупных городов по качеству городской среды лидируют подмосковные Мытищи и Грозный (оба 241 балл), больших — Реутов (268), средних — Кудрово (261), малых (население 25–50 тыс.) — Можайск (249), самых маленьких (до 25 тыс.) — Зеленоградск в Калининградской области (250).

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Наибольшую динамику за прошедший год показали город Данков в Липецкой области (+26 баллов), подмосковное Домодедово (+15), Каменск-Уральский в Свердловской области (+13 баллов) и Белоярский в ХМАО (+10).

Индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды, характеризующих 6 типов городских пространств: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Максимальное количество баллов, которое может набрать город,— 360. Городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов.