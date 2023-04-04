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Коммерсантъ FM
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ОНТ: россиянин и белорус под руководством спецслужб Украины планировали теракты в Гродно

В Белоруссии задержали местного гражданина, а также гражданина России, которые, по данным КГБ, планировали теракты в Гродно, сообщил телеканал ОНТ со ссылкой на сообщение ведомства. Действия задержанных координировали спецслужбы Украины.

«Всем руководил сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Вячеслав Розум… В прицеле террористов было сразу несколько гродненских объектов»,— указано в сюжете телеканала.

Первый задержанный, россиянин Алексей Куликов покинул РФ год назад, указывает телеканал. Мужчина рассказал сотрудникам КГБ, что по заданию вел разведку и съемку воинской части и генконсульства РФ. Второму подозреваемому, белорусу Вадиму Паценко, кураторы поручили подорвать нефтебазу.

По данным белорусской госбезопасности, обоих завербовал российский оппозиционер Даниил Кринари (Ковалевский), которого ранее экстрадировали в РФ по запросу ФСБ.

Накануне, 3 апреля, в КГБ Белоруссии также сообщили детали расследования диверсии на аэродроме Мачулищи. Фигурантам дела может грозить исключительная мера наказания.

Григорий Лейба

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