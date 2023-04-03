КГБ Белоруссии допустил применение смертной казни к фигурантам дела о диверсии на аэродроме Мачулищи

В Комитете государственной безопасности Белоруссии сообщили телеканалу ОНТ, что фигурантам дела о диверсии на аэродроме Мачулищи грозит смертная казнь. В рамках дела задержаны 30 человек.

В ведомстве каналу заявили, что группа осуществила теракт, находясь под управлением иностранных спецслужб. Подорвать российский самолет-разведчик А-50, расположенный на аэродроме, попытался гражданин Украины Николай Швец — завербованный агент СБУ, действовавший под псевдонимом «Гаспар».

Остальные фигуранты (в списке около 30 фамилий) оказывали агенту содействие, сообщил КГБ. Некоторые действовали из-за рубежа, однако большая часть работала в Белоруссии.

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