Расходы на сложные методы лечения в Нижегородской области планируют увеличить на треть

На финансирование высокотехнологичной медпомощи по программе ОМС в Нижегородской области планируется выделить 3 млрд руб. в 2023 году, сообщили в пресс-службе правительства региона. Расходы увеличатся на треть по сравнению с прошлым годом (2,3 млрд руб.).

Ожидается, что в 2023 году врачи региона проведут 15 тыс. сложных операций за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Это на 15% больше, чем в 2022 году.

Получить высокотехнологичную медпомощь в области можно по 18 направлениям, рассказала руководитель ТФОМС Светлана Ермолова. Самыми востребованными, по ее словам, остаются операции на сердце и сосудах. Лидерами по объему лечения в 2022 году стали городские больницы №13 в Автозаводском районе и №5 в Нижегородском.

Елена Ковалева