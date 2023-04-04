Доходы бюджета Петербурга выросли на 6% в первом квартале после резкого падения

В городскую казну Санкт-Петербурга по итогам первого квартала 2023 года поступило 271,8 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений вырос на 6,3%, сообщили в комитете по финансам.

Почти 90% или 241,7 млрд руб. составили налоговые платежи. Они увеличились по сравнению с прошлым годом на 3,6%. Еще 136 млрд руб. поступило по налогу на прибыль организаций, рост составил 21,3%. Кроме того, на 60% увеличились неналоговые платежи, в 3,6 раза выросли поступления от платных парковок.

Председатель комитета Светлана Енилина пояснила, что рост доходов казны не связан с эффектом низкой базы:

«Влияние санкционного давления на экономику комитет финансов начал фиксировать позже, начиная с итогов первого полугодия прошлого года».

В прошлом месяце «Ъ-СПб» рассказывал, что вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников и подконтрольный ему комитет финансов прокомментировали публикации СМИ о двукратном снижении доходов города с начала 20223 года. Бюджет в январе и феврале получил на 56% меньше средств, чем за тот же период в прошлом году.

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