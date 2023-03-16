Вице-губернатор Корабельников и комфин прокомментировали снижение доходов бюджета Петербурга

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников и подконтрольный ему комитет финансов прокомментировали публикации СМИ о двукратном снижении доходов города с начала 20223 года. «Фонтанка» со ссылкой на комфин днем ранее писала, что бюджет в январе и феврале получил на 56% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

«Оснований говорить о том, что бюджет Петербурга по доходам в 2023 году не будет исполнен, в настоящее время НЕТ»,— говорится в посте ведомства.

В комитете отметили, что линейное сравнение поступление год к году нерепрезентативно, а более корректные выводы можно будет делать лишь по итогам первого полугодия. Информацию о снижении поступлений налоговых доходов объяснили задержками связи с вступлением в силу закона о Едином налоговом платеже, началом действия ускоренного порядка возврата НДФЛ и упразднением института консолидированных налогоплательщиков.

Помимо этого, снижение доходов в комфине назвали прогнозируемым:

«Учитывая значимые конъюнктурные доходы прошлого года, а также изменения федерального законодательства, бюджет Петербурга на 2023 год изначально был сформирован со снижением на 10%».

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