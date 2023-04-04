В Ростове уроженца Волгограда осудили на 6,5 лет колонии за госизмену

В Ростовском областном суде оглашен приговор жителю Волгограда Евгению Никифорову, обвиненному в государственной измене. Мужчина планировал пересечь границу России и поступить на службу в вооруженный силы Украины (ВСУ).

«Сегодня был оглашен приговор суда Евгению Никифорову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет колонии строгого режима»,— сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе областного суда.

Напомним, Евгений Никифоров был задержан в декабре 2022 года по подозрению в попытке пересечения границы РФ и поступления на службу в ВСУ. В момент поимки у него с собой было обнаружено снаряжение и документы, подтверждающие его намерение воевать против армии России.

Анастасия Назарова