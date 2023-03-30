Минэнерго США назвало Америку самым крупным экспортером СПГ в мире

Соединенные Штаты стали крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в мире, заявила помощник руководителя Управления энергетической информации (EIA) США при Минэнерго страны Анджелина Ларос.

«Мы являемся крупнейшим в мире экспортером СПГ, но совершенно точно существуют ограничения возможностей в стране»,— сообщила госпожа Ларос в ходе выступления в центре Уилсона (признан в России нежелательной организацией).

По ее словам, главным фактором, который ограничивает наращивание американского экспорта СПГ, являются недостаточные темпы строительства необходимой для поставок топлива за границу инфраструктуры. При этом Анджелина Ларос подчеркнула, что не видит оснований для того, чтобы ситуация с лидерством США по экспорту СПГ в ближайшее время изменилась.

Ранее сообщалось, что в 2022 году экспорт американского сжиженного природного газа в Европу вырос до 117,4 млн куб. м. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее (47,8 млн куб. м). По данным Белого дома, перебои в поставках, связанные с военной операцией России на Украине, оказали существенное влияние на экспорт энергоносителей США, особенно СПГ и сырой нефти.

Александр Кислов