Власти Татарстана ввели новые выплаты для медработников

В Татарстане правительство ввело новые ежемесячные выплаты медработникам. Постановление об этом подписал глава Кабмина региона Алексей Песошин.

Выплаты будут получать медики, которые оказывают не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь. В документе говорится, что сумма выплат будет варьировать от 4,5 тыс. руб. до 14,5 тыс. руб. Деньги выделят из бюджета Татарстана.

В частности, 4,5 тыс. руб. будут платить младшему медперсоналу первичного звена и младшему медперсоналу станций скорой помощи, 6,5 тыс. руб. — специалистам, которые работают с участковыми врачами, и у которых есть среднее образование, 7 тыс. руб. — медсестрам и фельдшерам скорой помощи, 11,5 тыс. руб. врачам скорой помощи. а 14,5 тыс. руб. участковые, которые получают обращения по поводу заболеваний или с профилактической целью.

"Ъ-Казань"