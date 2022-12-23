Украинские силовики лишились поддержки из России

Суд в Ростове-на-Дону арестовал двоих мужчин, подозреваемых в госизмене и шпионаже в пользу Украины. По версии следствия ФСБ, 19-летний Владислав Понамарев из Макеевки передал сотрудникам службы безопасности Украины (СБУ) информацию о движении российской военной техники, которая впоследствии была уничтожена ракетным ударом. Второго задержанного, 43-летнего жителя Волгоградской области Евгения Никифорова, подозревают в подготовке вступить в вооруженные силы Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях против РФ. По данным источника «Ъ» в правоохранительных органах, оба задержанных признают вину и сотрудничают со следствием.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил в СИЗО на два месяца двоих подозреваемых в госизмене и шпионаже (ст. 275, ст. 276 УК РФ). Как сообщает ЦОС ФСБ, им вменяют оказание содействия ВСУ и СБУ.

По данным ведомства, 19-летний Владислав Понамарев, гражданин РФ и Украины, передал сотрудникам СБУ данные о дислокации российских военнослужащих и техники. По переданным координатам подразделения ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО «Хаймарс».

Как рассказал «Ъ» источник в правоохранительных органах, Владислав Понамарев жил в Макеевке (ДНР). «Хотел вступить в батальон «Азов» (признан Верховным судом террористической организацией и запрещен.— “Ъ”), но не взяли, так как он с территории ДНР. В середине 2021 года украинские спецслужбы вышли на него через компьютерную игру. Общались, обрабатывали, а уже в 2022 году предложили передавать им информацию»,— рассказал источник. Он также добавил, что родители молодого человека в разводе, оба работают вахтовым методом в России, на Дальнем Востоке.

Второй подозреваемый, 43-летний житель Волгоградской области Евгений Никифоров, по данным ФСБ, прибыл на территорию Ростовской области, чтобы пересечь границу и вступить в вооруженные силы Украины для участия в боевых действиях против РФ. При задержании у Никифорова были изъяты подписанные им анкета и заявление на заключение контракта с ВСУ, костюм «горка» и мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины.

До начала военных действий Евгений Никифоров работал в автосервисе, рассказал «Ъ» источник в правоохранительных органах. «Без высшего образования, разведен, дети есть»,— добавил источник. По его словам, оба подозреваемых признают вину и сотрудничают со следствием.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону