Башкирия заняла 30 место в рейтинге социально-экономического положения регионов

Башкирия заняла 30-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов Фонда развития гражданского общества по итогам четвертого квартала 2022 года. В третьем квартале республика была на 28-м месте.

Лидеры рейтинга — Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, а также Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Рейтинг вычисляется по таким показателям, как отношение сумм регионального продукта на конец квартала к численности экономически активного населения, отношение сумм регионального продукта по региону на конец квартала к общей численности населения региона, среднемесячная зарплата и отношение среднемесячной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Майя Иванова

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