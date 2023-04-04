«Мы невольно противоречим сами себе»

Госдума намерена запретить деятельность Международного уголовного суда на территории России. Кроме того, обсуждается введение уголовной ответственности за призывы к исполнению его решений. Между тем инициативу нижней палаты подверг критике сенатор Андрей Клишас. По его мнению, поскольку РФ суд не признает, законодательно на него реагировать не имеет смысла. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе, в свою очередь, ждет предложений о запрете упоминания всего Запада в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин сообщил о подготовке профильными комитетами нижней палаты поправок, дабы запретить в России деятельность Международного уголовного суда (МУС), который, как известно, выдал ордер на арест президента Владимира Путина. Так вот, за призывы к исполнению подобных решений здесь, в России, депутаты предлагают ввести уголовную ответственность. Какую именно, пока неизвестно. Видимо, предстоит на этот счет подумать.

Данная инициатива нижней палаты, надо сказать, весьма неожиданно подверглась дружественной критике со стороны палаты верхней. Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил буквально следующее: «МУС — фиктивный институт, его решения ничтожны, правовых последствий для России он не создает. Законодательная реакция органов власти на этот коррумпированный и некомпетентный квазисуд будет излишней».

Кроме того, господин Клишас напомнил коллегам, что поправка от 2022 года об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций до сих пор не рассмотрена даже при наличии положительного заключения Верховного суда.

Вот ведь как... Недвусмысленный намек на политическую близорукость: наша задача — не законы штамповать, а эффективно язвить врага как внутреннего, так и внешнего. Вопрос этот, конечно, спорный, но тем не менее факт противоречий налицо.

Напоминаем уважаемой аудитории, что бизнес очень просил не торопиться с данной новацией, в том числе из-за размытых формулировок. Мало западных санкций, так тебя еще и дома могут посадить на 10 лет за то, что ты их якобы исполняешь. Плюс, как известно, Сбербанк раньше не работал в Крыму. Как это трактовать? Тоже непонятно.

Что касается МУС, то есть логика в словах господина Клишаса: нельзя запретить то, что ты и так не признаешь.

Это значит, что мы невольно противоречим сами себе. Тогда получается, что этот суд есть, более того, он вполне себе осязаем, если у него находятся последователи, которые призывают исполнять его решения. Возникает юридический казус.

Иной скажет: у нас можно все. Да, и это правда. При этом, если в качестве компромисса утвердить уголовную ответственность за исполнение санкций, возможно, это будет намного чувствительнее для российских граждан и хозяйствующих субъектов, потому что влияет на бизнес-связи, которые приходится с таким трудом сейчас налаживать.

Так кажется, что все идет к тому, чтобы запретить упоминание всего враждебного Запада и, в частности, всех его структур. Но нет, не получится. А кого же тогда ругать, обличать и выводить на чистую воду? По этой же причине и МУС должен оставаться вне запретов, к тому же он тоже практически синонимичен Западу, его символ. А если же кто-то всерьез вознамерится призывать исполнять его решения, то статья для того, чтобы это пресечь, всегда найдется. В этом сомневаться не приходится.

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