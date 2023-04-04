Центробанк Австралии сохранил ключевую ставку впервые с мая 2022 года

Резервный банк Австралии (RBA) отложил повышение базовой ставки и сохранил ее на уровне 3,6% годовых. В сообщении регулятора подчеркивается, что показатель остался на прежнем уровне впервые с мая 2022 года.

Из заявления RBA следует, что сохранить базовую ставку регулятор решил для того, чтобы оценить степень воздействия возросших процентных ставок на рынок и на перспективы экономики страны. «Недавние проблемы с банковской системой в США и Швейцарии привели к волатильности на финансовых рынках и переоценке перспектив мировых процентных ставок. Ожидается, что эти проблемы также приведут к ужесточению финансовых условий, что станет дополнительным сдерживающим фактором для мировой экономики»,— говорится в сообщении.

Кроме того, регулятор отмечает, что уровень инфляции в Австралии все еще остается слишком высоким. Во многом это связано с глобальными факторами, но также обусловлено высоким внутренним спросом на фоне низкой способности экономики удовлетворять этот спрос. «Текущие экономические показатели свидетельствуют о том, что инфляция в стране достигла пика и ее снижение последует в ближайшие месяцы, однако до целевого показателя 3% она опустится не ранее середины 2025 года»,— говорится в заявлении.

По данным Австралийского бюро статистики (ABS), инфляция в стране по итогам 2022 года достигла рекордных 7,8%, более чем вдвое превысив целевой показатель (2–3%) RBA. В отчете ABS говорилось, что относительно прошлого года инфляция в Австралии выросла с 3,5% до 7,8%, что является самым высоким показателем с 1990 года.

Милена Костерева