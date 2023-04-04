На Алтае возбуждено дело после смерти пациента в республиканской больнице

Управление Следственного комитета России по Республике Алтай возбудило уголовное дело по факту смерти в республиканской больнице 21-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном ведомстве.

Согласно материалам дела, еще в октябре 2022 года в республиканскую больницу из Турочакской районной больницы был доставлен молодой человек с травмой головы. В ноябре 2022 года после стабилизации состояния и оказания необходимого комплекса медицинской помощи его выписали домой. Однако спустя несколько дней пациента повторно госпитализировали в республиканскую больницу, но уже в пульмонологическое отделение. 22 ноября был проведен консилиум врачей и видео-консультация с отделением торакальной хирургии больницы Новосибирска, сотрудники которой выразили готовность принять пациента к себе на лечение.

Поскольку больной самостоятельно дышать не мог, для его транспортировки необходимо было провести трахеостомию — операцию по введению в трахею дыхательной трубки, сообщает управление СКР. Однако во время нее молодой человек скончался от острой дыхательной недостаточности.

«По уголовному делу следователи изъяли медицинскую документацию, назначили ряд экспертиз, в том комиссионную судебно-медицинскую, допросили работников указанных медицинских учреждений», — рассказали в управлении СКР, добавив, что дело расследуется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

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Илья Николаев