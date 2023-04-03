Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Опубликовано видео с действиями Дарьи Треповой на встрече с Владленом Татарским в Петербурге

Марат Арнис, один из посетителей выступления военкора Владлена Татарского в кафе Street Food Bar №1 в Санкт-Петербурге, опубликовал смонтированное видео, на котором запечатлены действия другой посетительницы мероприятия Дарьи Треповой — следствие подозревает ее в причастности к взрыву.

На видеокадрах видно, как девушка дарит Владлену Татарскому бюст. Он называет ее Настей. После девушка садится на диван неподалеку от военкора. Вскоре на видео показан взрыв.

Сам Марат Арнис в день происшествия рассказывал телеканалу РЕН, что между вручением бюста и взрывом Владлен Татарский начал отвечать на другие вопросы. Между получением бюста и взрывом прошло примерно пять минут. На видеозаписи этот момент отсутствует.

После на видео показаны события уже после взрыва. На кадрах видно, как Дарья Трепова выходит из кафе после взрыва и некоторое время остается у входа.

Всего, по данным Минздрава РФ, в результате взрыва пострадали 33 человека. Уголовное дело расследуется по ст. 205 УК РФ («Теракт»). В ближайшее время Дарью Трепову этапируют в Москву. 4 апреля Басманный суд Москвы, по данным СМИ, рассмотрит ходатайство следствия о ее аресте.

Подробнее о задержании Дарьи Треповой — в материале «Ъ» «Смертельный бюст слепили из пластита».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...