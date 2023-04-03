Опубликовано видео с действиями Дарьи Треповой на встрече с Владленом Татарским в Петербурге

Марат Арнис, один из посетителей выступления военкора Владлена Татарского в кафе Street Food Bar №1 в Санкт-Петербурге, опубликовал смонтированное видео, на котором запечатлены действия другой посетительницы мероприятия Дарьи Треповой — следствие подозревает ее в причастности к взрыву.

На видеокадрах видно, как девушка дарит Владлену Татарскому бюст. Он называет ее Настей. После девушка садится на диван неподалеку от военкора. Вскоре на видео показан взрыв.

Сам Марат Арнис в день происшествия рассказывал телеканалу РЕН, что между вручением бюста и взрывом Владлен Татарский начал отвечать на другие вопросы. Между получением бюста и взрывом прошло примерно пять минут. На видеозаписи этот момент отсутствует.

После на видео показаны события уже после взрыва. На кадрах видно, как Дарья Трепова выходит из кафе после взрыва и некоторое время остается у входа.

Всего, по данным Минздрава РФ, в результате взрыва пострадали 33 человека. Уголовное дело расследуется по ст. 205 УК РФ («Теракт»). В ближайшее время Дарью Трепову этапируют в Москву. 4 апреля Басманный суд Москвы, по данным СМИ, рассмотрит ходатайство следствия о ее аресте.

Подробнее о задержании Дарьи Треповой — в материале «Ъ» «Смертельный бюст слепили из пластита».