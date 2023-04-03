ЮНИСЕФ сообщил о гибели 501 ребенка с начала конфликта на Украине

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Катрина Рассел сообщила, что с начала боевого конфликта на Украине погиб 501 ребенок. Около тысячи ранены, добавила она, отметив, что реальное количество пострадавших детей может быть гораздо больше.

«ЮНИСЕФ обеспечивает детям cамую необходимую помощь, включая психологическую поддержку»,— написала Катрина Рассел в Twitter.

По данным управления верховного комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля 2022 года по 2 апреля 2023 года на Украине погиб 8451 мирный житель, 14 156 были ранены.

За последствиями военного конфликта на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян