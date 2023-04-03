Расписались на фанере

Финский лесопромышленный концерн UPM заявил о продаже российских активов: ООО «ЮПМ Кюммене» (Санкт-Петербург) и Чудовского фанерного завода (Новгородская область). Правообладателем стала компания Gungnir Wooden Products Trading, о которой нет никаких данных в открытом доступе. Некоторые эксперты полагают, что подобная закрытость может быть направлена на сохранение контроля UPM при официально декларируемом уходе. В ином случае оценки экспертов о стоимости сделки разнятся от 3 млрд до 10 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аналитики считают, что основным риском может стать то, что новому собственнику предстоит найти новых покупателей, как внутренних, так и иностранных, в первую очередь в Азии

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Аналитики считают, что основным риском может стать то, что новому собственнику предстоит найти новых покупателей, как внутренних, так и иностранных, в первую очередь в Азии

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Официальное заявление о выходе из состава российских активов финский холдинг сделал вчера, 3 апреля. В сообщении сказано, что детали сделки не раскрываются. Российские юридические лица приобрела компания Gungnir Wooden Products Trading, о которой ничего не известно. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс» (spark-interfax.ru) на 3 апреля, изменений в ЕГРЮЛ пока не внесено. С января 2023 года собственником ООО «ЮПМ Кюммене» и ООО «ЮПМ-Кюммене Чудово» является «Астронаут Рус Холдинг Ою». В СМИ тогда звучали заявления о продаже активов другому финскому холдингу.

В UPM пояснили «Ъ-СПб», что в начале года сделок никаких не было — речь шла о смене названия компании.

ООО «ЮПМ Кюммене» занимается торговлей картоном и бумагой. Выручка компании за 2021 год составила 18,4 млрд рублей, чистая прибыль — 304 млн рублей. ООО «ЮПМ-Кюммене Чудово» было основано на базе ЗАО «Чудово-RWS» — первого советско-финского совместного предприятия, запущенного в 1990 году. Учредителем предприятия выступали финские Raute Oy и Oy Wilh.Schauman Ab, а также «Новгородлеспром» с российской стороны. Финский лесопромышленный концерн UPM Kymmene выкупил долю Raute Oy в 2002 году, а в 2005 году стал единоличным владельцем завода. В сентябре 2019 года на заводе в Чудово были запущены новые производственные мощности, увеличившие выпуск фанеры до 155 тыс. кубометров в год. Выручка предприятия в 2021 году составила 8,2 млрд рублей, чистая прибыль — 1 млрд рублей. В ноябре 2022 года на заводе сменился генеральный директор. Им стал Борис Ярославлев, сменивший на посту Анатолия Жуковца, руководившего предприятием с 2006 года.

После начала СВО на Украине UPM объявила в марте 2022 года о приостановке своей коммерческой деятельности в России, включая поставки, закупку древесины и деятельность завода.

В ООО «ЮПМ-Кюммене Чудово» сообщили «Ъ-СПб», что сейчас завод работает в усеченном формате, частично осуществляются производственные процессы. О новом владельце и дальнейшей стратегии развития компании будет сообщено позже.

Ранее UPM сообщала, что активы в России составляют менее 1% от стоимости активов группы. В 2021 году менее 10% древесины, поставляемой UPM в Финляндию, приходилось на Россию (с 2022 года РФ почти полностью запретила экспорт древесины).

По словам кандидата экономических наук, доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Михаила Гордиенко, закрытость сделки и тот факт, что о покупателе совсем ничего не известно, вполне может говорить, что компания пытается сохранить контроль, при этом официально декларируя уход. Если же сделка все же была, то существенного влияния на рынок она не окажет, так как в 2020 году доля ООО «ЮПМ-Кюммене Чудово» оценивалась в общем объеме российского рынка лесопереработки в 0,28%. «Диапазон сделки, по нашему мнению, может находиться между 10,2 и 10,4 млрд рублей в совокупности по двум юридическим лицам. Отметим, что это стоимость без учета дисконта, который вполне может быть предоставлен продавцом с учетом негативных тенденций как на внутреннем, так и на внешнем рынках. К слову сказать, последний уже отчасти закрыт для продукции российского лесопромышленного комплекса»,— считает эксперт.

Директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский указывает на то, что в будущем упадет и рентабельность завода. «Объемы заготовки древесины в России в 2022 году снизились по отношению к 2021 году на 13,5%, и это можно связать как с санкциями, так и со снижением цен. Соответственно, заводам UPM будет все сложнее добывать сырье — думаю, их рентабельность будет ниже, чем в 2021 году. Думаю, что цена за оба актива составила от 2 до 3 млрд рублей. Смена собственника, конечно, влечет за собой перестройку системы управления, заново придется выстраивать систему контроля качества, но в целом для покупателя такая сделка, конечно, выгодна: это готовая технологическая цепочка. Долю рынка для этих предприятий оценить сложно: это нишевые истории с производством фанеры для строительства, транспортного машиностроения и нефтеналивных танкеров. Но думаю, что клиентская база достанется покупателю в наследство, проблем с поиском покупателей не будет»,— полагает аналитик.

Практически аналогичную вилку по стоимости предполагает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»: «Очень приблизительно стоимость сделки может находиться в диапазоне от 1,5 до 3,2 млрд рублей. Новый владелец продолжит деятельность предприятий, не исключено, что будет увеличена их мощность и проведена модернизация. Основным риском может стать то, что новому собственнику предстоит найти новых покупателей, как внутренних, так и иностранных, в первую очередь в Азии. Учитывая высокую конкуренцию в отрасли, не исключено, что это будет непросто и может потребовать вложений и дополнительных усилий со стороны собственника. Также владелец может начать производство новых видов продукции, которые ранее не выпускались предприятиями, это позволит увеличить выручку, быстрее вернуть средства, вложенные в приобретение. Связи с поставщиками лесоматериалов у предприятий, вероятно, сохранятся, заготовители весьма заинтересованы в них, это обеспечивает стабильный сбыт. В целом при новом владельце компании останутся активными игроками на рынке, хотя в связи со сменой собственника и переименованием их будут узнавать меньше в ближайшие несколько месяцев».

Алла Михеенко