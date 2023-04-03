Компания Volkswagen с 2033 года будет продавать в Европе только электромобили, сообщает Automobilwoche со ссылкой на главу немецкого автопроизводителя Томаса Шафера.

До этого момента на европейской рынке состоится премьера новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В 2023 году Volkswagen покажет новое поколение универсала Passat и кроссовера Tiguan, а 2024-м дебютирует кроссовер Volkswagen Tayron, а в 2025-м появится новый Volkswagen T-Roc.

По окончании жизненного цикла этих моделей марка исключит их из модельного ряда и заменит электромобилями. Уже подтверждено появление нескольких моделей, включая преемников кроссовера Tiguan и хэтчбека Golf, причем часть новинок будет создана на новой платформе SSP.

При этом Volkswagen сохранит автомобили с двигателями внутреннего сгорания для других рынков. Марка также не исключает, что может скорректировать план развития модельного ряда и в Европе, если власти Евросоюза откажутся от курса на нулевые выбросы углекислого газа с 2035 года.

Максим Вершинин

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