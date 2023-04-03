Станкостояние

АО «Станкопром» (входит в ГК «Ростех») намерено взыскать с Пермского завода металлообрабатывающих центров (ПЗМЦ) более 75,3 млн руб. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», речь идет о предполагаемом долге за пользование займом «Станкопрома» в размере более 270 млн руб. Заем был возвращен в прошлом году, но в итоге структура «Ростеха» потребовала проценты. При этом в качестве обеспечения по договору с АО «Станкопром» ПЗМЦ заложил недвижимое имущество. В случае удовлетворения исковых требований и отсутствия у пермской компании средств теоретически это имущество может быть продано на торгах. С представителями руководства ПЗМЦ связаться не удалось. Эксперты говорят, что станкостроительная отечественная продукция сейчас востребована.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявление «Станкопрома» с иском к АО «Пермский завод металлообрабатывающих центров» и ООО «Альянс +» было направлено в Арбит­ражный суд Пермского края в середине марта текущего года. Как следует из материалов дела, дочерняя структура «Ростеха» пытается взыскать с прикамского предприятия более 75,3 млн руб. По словам знакомых с ситуацией источников, исковые требования АО «Станкопром» основываются на условиях договора займа и допсоглашений к ним, в рамках которых пермский завод получил около 270 млн руб. для реализации проекта по созданию в Прикамье серийного производства станков с ЧПУ.

АО «Совместное технологическое предприятие „Пермский завод металлообрабатывающих центров“» — единственная в Прикамье станкостроительная компания. Структура акционеров не раскрывается с 2020 года. Ранее было известно, что ими были ООО «Альянс +», «Станкопром» и пермский производитель ракетных двигателей ПАО «Протон-ПМ». Финансовая отчетность общества не публикуется также с 2020 года. Тогда чистая прибыль предприятия составила 8,22 млн руб.

Как следует из материалов других арбитражных дел, в 2015 году между АО «Станкопром» и акционерами пермского завода был заключен корпоративный договор, в рамках которого «дочка» госкорпорации взяла на себя обязательства по инвестициям. Деньги, по словам источников, ПЗМЦ должен был вернуть в 2019 году. Взамен АО получило одну акцию пермского предприятия, а также возможность участвовать в управлении предприятием и квоту на своих представителей в совете директоров компании.

Затем между группой мажоритарных акционеров и АО «Станкопром» начался корпоративный конфликт. Пермский завод безуспешно добивался в суде признания недействительным корпоративного договора с дочкой «Ростеха». Той, в свою очередь, удалось признать недействительными результаты собрания акционеров общества, а также вывести из их числа одного из миноритариев.

В новом арбитражном деле, как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», АО «Станкопром» указывает, что с займом ПЗМЦ рассчитался только в 2022 году, хотя по условиям допсоглашений должен был сделать это в 2019-м. Сумму 275,3 млн руб. истец насчитал за пользование чужими денежными средствами. Истец считает также, что предприятие в полном объеме не выполнило условия соглашения о создании станочного производства. Источники отмечают, что по договору займа часть имущества ПЗМЦ — несколько земельных участков и помещений были обременены залогом в пользу структуры «Ростеха». «Если иск будет удовлетворен, а у ответчика не будет денег на исполнение решений суда, то на предмет залога будет обращено взыскание, после чего он будет продан»,— полагает собеседник в отрасли.

Стоит заметить, что из-за возврата займов в рамках исполнения корпоративных соглашений у АО «Станкопром» уже были споры с другими предприятиями отрасли. Так, по аналогичной схеме компания предоставила заем более 338 млн руб. АО «СТП — Липецкое станкостроительное предприятие» (СТП-ЛСП). Расплатиться с «дочкой» госкорпорации СТП-ЛСП не могло. По данным СМИ, в 2019 году собрание акционеров предприятия проголосовало за дополнительную эмиссию акций на данную сумму, в итоге завод оказался в контуре «Станкопрома».

С представителями АО «Пермский завод металлообрабатывающих центров» связаться не удалось. Председатель совета директоров общества Иван Аверьянов на звонки по известному номеру не ответил.

Собеседник, близкий к региональному правительству, говорит, что руководство завода не консультировалось с властями по поводу ситуации со «Станкопромом».

Председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов считает, что сейчас продукция станкостроения, в том числе и отечественного, востребована на российском рынке. «Идет массовое техническое перевооружение предприятий, а с приобретением станков из ряда стран, в силу известных причин, есть проблемы»,— отметил эксперт.

Дмитрий Астахов