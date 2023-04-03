Kyodo: Китай перестанет поддерживать Японию в вопросе по Южным Курилам

Председатель КНР Си Цзиньпин не поддерживает претензии Японии на Южные Курилы, сообщает Kyodo со ссылкой на осведомленные источники. В дальнейшем Китай намерен занимать нейтральную позицию в вопросе принадлежности островов — такую гарантию господин Си дал президенту РФ Владимиру Путину во время визита в Москву.

По ходу переговоров российский президент подчеркивал важность развития специальной беспошлинной зону, которую Россия создала на островах в прошлом году, указывают источники. Господин Путин также призвал китайского коллегу к инвестициям в регион. Тему о принадлежности Южных Курил лидеры двух стран затронули как раз по ходу этого разговора.

Вместе с тем российский лидер заявил, что в связи с улучшением отношений между Японией и Южной Кореей, Сеул отказался от инвестиций в российскую беспошлинную зону, добавил источник агентства.

Председатель Си сообщил господину Путину, что КНР займет нейтральную позицию по вопросу притязаний Японии на острова, но ничего не сказал о том, позволит ли Пекин своим предприятиям присоединиться к российскому проекту. По данным источников Kyodo, глава Китая оставил решение этого вопроса на усмотрение председателя государственного комитета по делам развития и реформ Чжэна Шаньцзе.

Прояпонской позиции в споре о принадлежности Курильских островов КНР придерживалась с 1964 года. Тогда Мао Цзедун заявил представителям делегации Социалистической партии Японии, что, по его мнению, острова «должны быть возвращены» Токио. Собеседники Kyodo полагают, что смена позиции затруднит урегулирование многолетнего спора России и Японии, поскольку «Москва вряд ли пойдет на уступки» по вопросу, если будет располагать поддержкой Пекина.

В марте 2022 года Россия отказалась от переговоров с Токио по мирному договору (тема включает в себя вопрос принадлежности Курил) на фоне японских санкций. Тогда же РФ запретила японцам безвизовые поездки на Курилы и вышла из диалога о налаживании на островах совместной хозяйственной деятельности.

Подробнее об отказе Москвы от сотрудничества с Японией по Курилам — в материале «Ъ» «В эту ночь лишились самураи».

Григорий Лейба