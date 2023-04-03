Компания-владелец Азовского зернового терминала прекратит работу в РФ 1 июля

Российская дочка Louis Dreyfus Company (LDC) «Компании Луис Дрейфус Восток» уведомила Минсельхоз РФ о прекращении экспорта зерна из РФ с 1 июля, сообщает «Ъ». В Ростовской области компания владеет одним из крупнейших зерновых терминалов региона в городе Азов.

«В настоящее время компания изучает возможности передачи существующего российского бизнеса и зерновых активов новым собственникам»,— сообщили в пресс-службе Минсельхоза журналистам ТАСС.

ООО «Компании Луис Дрейфус Восток» учреждено в 1998 году. Выручка компании в 2022 году составила 27,2 млрд руб. Существенные активы компании сосредоточены на Юге: в Ростовской области, на Ставрополье и в Волгоградской области.

Зерновой терминал в Азове был построен дочерней компанией LDC ООО «Агропорт „Устье Дона“» в 2017 году за 2 млрд руб. Он является крупнейшим в регионе — объект способен переваливать до 800 тыс. т зерна в год.

Анастасия Назарова