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Парфюмерному искусству сегодня можно научиться не только во Франции, но и в России. Мы поговорили с создателями парфюмерных школ о том, как они пришли в профессию, изменились ли условия работы в последнее время и остается ли в нашей стране спрос на такую эфемерную специальность, как парфюмер.

Анна Агурина, парфюмер, создатель проекта Perfume Project (Москва)

Анна Агурина



— По образованию я химик-органик и после окончания университета работала в российской фармкомпании, а после — в PUIG, где совершенно случайно попала в волшебный мир парфюмерии и захотела научиться делать духи самостоятельно. В 2012 году я училась в Грасском институте парфюмерии, где сейчас по совместительству работаю преподавателем.

В России достойных парфюмерных школ мало. Это покажется хвастовством, но самые профессиональные парфюмерные курсы на русском языке делаем именно мы в Perfume Project под эгидой Грасского института: три первых модуля обучения проходят в Москве, а четвертый — в Грассе. Это обучение позволяет понять принципы технической парфюмерии, и этих знаний достаточно, чтобы начать работать самостоятельно. Однако в остальном это вопрос практики, то есть количества времени, потраченного студентом на выполнение заданий и составления аккордов. Самые лучшие парфюмерные школы в мире — это интерн-школы, которые создаются внутри самих парфюмерных компаний (IFF, Firmenich, Robertet), но туда можно попасть, только если уже работаешь в этой компании и в тебе видят потенциал.

Суть обучении парфюмерии — это запоминание ароматических веществ, а затем отработка принципов их смешения на практике. Чтобы хорошо учиться и стать парфюмером необходимо обладать тремя качествами: аналитическими способностями (умением анализировать формулу и понимать, как ее улучшить), волей (обоняние можно развить, но для этого нужно много практики с эфирными маслами и синтетическими молекулами), творческим мышлением (без него не появятся идеи, а без идеи, как известно, нет ничего).

Обучение на одном модуле пять дней на курсах от Грасского института в Москве стоит €1,5 тыс. В эту сумму входят 35 учебных часов и все необходимые для работы в классе, материалы и вещества.

Найти работу после обучения реально, но сложно. Это связано с тем, что в России нет парфюмерных производств. Все духи, которые производят в России, на самом деле производят во Франции или в Турции, а в России только разбавляют спиртом. Поэтому большинство наших выпускников создают свои собственные марки.

Среди наших выпускников: Мария Головина (Holynose), Мария Молчанова (Mayne), Екатерина Зинченко (Puresense), Юлия Виноградова (Metaphysica Parfums), Ярослав Симонов (Fakoshima), Полина Казакова (Vdohni).

В ближайшем будущем хочется сделать коллекцию духов-талисманов, посвященную одному литературному произведению. А в планах школы — развивать направление парфюмерного маркетинга. Как оказалось, подобной экспертизы в России нет, а спрос на качественное обучение — есть.

Элина Арсеньева, создательница Школы парфюмеров (Санкт-Петербург)

Элина Арсеньева



— Все началось с того, что мне хотелось найти смысл в коллекционировании ароматов. Поэтому я сначала открыла музей, затем нашла ему замечательное применение — дать возможность развиваться будущим парфюмерам на базе работ классических мастеров. В целом мне интересно работать над созданием индустрии, где любой сможет сходить к парфюмеру запросто, как в салон красоты или к стоматологу.

В подготовке парфюмеров для работы в промышленности зарубежным школам нет равных, подобных в России нет. Это школы Givaudan, ISIPCA, GIP (Grasse Institute of Perfumery). С удивлением узнала, что в зарубежных школах не уделяют большого внимания изучению классики. По словам моих коллег, которым довелось отучиться в Грасском институте: «А зачем? Это ушло навсегда, и никогда это наследие уже никому не понадобится». Могу их понять — они рассуждают с позиции подготовки мастеров для фабрик, на поток. Дело нужное, но мне хотелось заполнить другую нишу. И в этой нише половина клиентов хотят «духи как раньше». Не видела также, чтобы зарубежные школы обучали специфике сувенирных ароматов или обучали проведению парфюмерных шоу. В этом плане наши программы дают им фору.

В нашей программе обучения три крупных блока: изучение классики на экспонатах из Музея парфюмерии, практика по созданию ароматов разных направлений, работа с клиентурой и запуск собственного проекта. Обучение стоит 360 тыс. руб. за 75 занятий (девять месяцев, более 230 астрономических часов). В эту сумму входят накладные расходы, сырье, учебные материалы, экспонаты музея, мое время, интеллектуальный труд и талант. В работе мы используем профессиональные парфюмерные ингредиенты, в основном импортные. В России большинство из них не производится или не растет, если речь о натуральном сырье. Пока сложностей не было, но о будущем судить не возьмусь. Впрочем, вдруг Калужский комбинат возродят? Тот, что снабжал сырьем советских парфюмеров. Как бы жизнь ни повернулась, считаю, что плохих компонентов не бывает — бывают кривые руки.

После моей школы работу искать не надо! Обучение рассчитано на тех, кто открывает собственный бизнес, а не трудоустраивается. Именно таких студентов отбираю еще на собеседовании. Из самых известных выпускников школы — Оксана Чернышова, президент Гильдии парфюмеров (СПб), Ирина Ваганова (Парфюмерный дом моды), Николай Еремин (Nimere Parfums), Ян Фролов (Yan Frolov), Валерий Михалицын, Елизавета Томилова (Veta Perfume), Ирина Левада (Levada Perfume), Тамара Троцко (TamaRa).

Вероника Бруховецкая, парфюмер, аромапсихолог, автор книги «Ароматы эмоций», основатель школы парфюмерного искусства и аромапсихологии Aromaobrazschool (Москва)

Вероника Бруховецкая



— В профессию я пришла через работу классическим психологом, потом стала подключать к практике ароматы, и первые года три я работала исключительно с натуральными ингредиентами. Затем появились корпоративные заказчики, и, как в любом бизнесе, нужно было давать решения с адекватной стоимостью, а с натуральным сырьем это сделать в масштабе невозможно. Я изучала парфюмерию во Флоренции у Лоренцо Виллорези, брала частные уроки по парфюмерному мастерству в Грассе, после решила создать свое парфюмерное ателье.

Сейчас много школ есть в разных странах: и в Америке, и в Англии, и во Франции — в каждой из них свой подход. Я за то, чтобы попробовать все и выработать свой стиль. На мой взгляд, настоящий мастер никогда не перестает учиться — всегда есть куда двигаться. Один из моих любимых учителей — это Роже Дав, он является сейчас председателем парфюмерного клуба в Лондоне The Fragrance Foundation, членами которого мы являемся.

Я обучаю парфюмеров и аромапсихологов, учу не только профессиональным навыкам, но и тому, как построить собственный бизнес. Программа обучения поделена на несколько этапов: на первом этапе мы знакомимся с теорией, затем переходим к практике, большое количество времени в своих программах я уделяю именно развитию практических навыков — каждый студент имеет возможность приехать в наше парфюмерное ателье и поработать на «живых» проектах. Сейчас мы развиваем новый рынок: открылись в Арабских Эмиратах, в Москве сейчас работает одна из моих выпускниц Анна Жарова, очень талантливый профессионал. Приходя к нам на обучение, есть несколько вариантов развития профессионального пути: обучиться для себя, обучиться и открыть свой бизнес, обучиться и остаться работать в нашей команде при условии, что мы фундаментально совпадаем по ценностям. Обучение стоит от 350 тыс. руб., складывается из овладения навыками, и к каждому курсу прилагается набор необходимых материалов, дополнительно ничего искать и покупать не нужно. Наши выпускники открывают уже свои бизнес-проекты, и я очень горжусь, что каждый из них может абсолютно спокойно работать на мировом уровне.

Наталья Светлая, Школа парфюмеров EcoParfum (Санкт-Петербург)

Наталья Светлая



— По образованию я химик-биотехнолог, работала на фармацевтических производствах, а в 2009 году решила стать парфюмером. Производство лекарств и парфюмерии — близкие отрасли, технология в парфюмерии намного проще, чем в фармацевтике.

Наша программа обучения близка к программе школы парфюмеров в Грассе. Отличие в том, что мы не учим конструировать парфюмерные отдушки, а сразу создаем духи. Если сравнить с художественной школой, то мы не учим создавать краски, а сразу учим писать картины. Органическую химию изучаем ровно в том объеме, который действительно необходим. В отличие от ISIPCA, мы не готовим химиков для синтеза душистых веществ, не изучаем технологию производства отдушек для косметики и ароматизаторов. У нас в школе единственное направление — парфюмерия.

Готовим частных парфюмеров, которые сразу после окончания обучения открывают свое дело: основывают парфюмерную студию, проводят творческие мастер-классы, создают персональные духи на заказ или производят и продают духи под личным брендом. Программа обучения состоит из трех частей: развитие обонятельной памяти, создание духов разных семейств, изучение основ ароматерапии и аромапсихологии. Заканчивается обучение рекомендациями, как начать частную практику. Стоимость — от 85 тыс. до 165 тыс. руб. в зависимости от формата обучения. Выпускник получает сертификат о прохождении обучения. Диплом государственного образца у нас в стране не выдает ни один университет. Нет такого направления подготовки, и это обычная мировая практика, парфюмеры всегда передавали знания и опыт от мастера к ученику.

Самые известные выпускники школы — Анна Борисова (ANNA BORISOVA Parfum), Никита Харлашин (VDOT), Наталья Витковская (Incarna parfums), Денис Леонов (Ателье авторской парфюмерии DLLD), Анатолий Корзанов (DAntolParfums), Маргарита Старцева (Agape Perfume Atelier).

Наталья Семенова, основатель и руководитель Высшей школы имиджа и стиля и тренд-бюро BonoModo, аналитик моды, стилист-имиджмейкер (Екатеринбург)

Наталья Семенова



— Наша школа существует с 2011 года. Мы готовим всех желающих, кто хочет научиться парфюмерии, вне зависимости от возраста и опыта. Обычно наши студенты — это люди, которые хотят начать новый путь в своей жизни или расширить свой кругозор. Выпускники курса могут работать в различных областях, связанных с парфюмерией и ароматами. Например, в качестве аромастилистов в магазинах и бутиках, помогая клиентам подобрать ароматы, или в парфюмерных компаниях, занимаясь созданием новых ароматов и парфюмерных композиций. Другой возможной карьерной траекторией для выпускников является создание собственной парфюмерной линии или бренда. Конечный результат зависит от уровня подготовки, усилий выпускника, а также от конъюнктуры рынка труда.

Программа обучения в школе включает в себя теоретические и практические занятия. Мы изучаем историю парфюмерии, классификации ароматов, основные бренды, структуру аромата, законы составления парфюмерных композиций. Также у нас есть большой практический блок, на котором студенты создают свои собственные ароматы и учатся подбирать ароматы для клиентов.

Стоимость обучения составляет 30 тыс. руб., в эту сумму включены и все материалы, которые понадобятся для обучения и выполнения практических заданий.

В работе мы используем различные эфирные масла, душистые вещества, парфюмерные компоненты и другие ингредиенты, которые используются в производстве духов.

Беседовала Ирина Кириенко