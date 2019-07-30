Застройщика ЖК «Окский берег» признали банкротом, возбуждено уголовное дело

Арбитражный суд Нижегородской области признал банкротом ООО «Экоград», застройщика жилого комплекса «Окский берег», открыв конкурсное производство сроком на один год. Напомним, банкротства застройщика, сорвавшего обязательства по строительству домов в Богородском районе более чем перед двумя тысячами дольщиков, добивалась публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».

Фонд в процедуре банкротства «Экограда» намерен в судебном порядке получить права и обязанности застройщика, с тем, чтобы достроить несколько кварталов малоэтажного жилья за бюджетный счет. Как рассказали «Ъ-Приволжье» участники судебного процесса, представители ООО «Экоград» просили отложить суд еще на месяц, представив переписку о том, что их партнер и потенциальный инвестор проекта группа «Монолит» ведет переговоры со Сбербанком о получении 5 млрд руб. кредита на достройку. Однако суд решил, что застройщик «Окского берега» несостоятелен и не сможет завершить строительство кварталов. Дольщики надеются, что до конца года назначенный судом конкурсный управляющий полный реестр всех прав требований пострадавших на жилые помещения, приобретенные по договорам ДДУ.

Кроме банкротства застройщиков «Окского берега» (ООО «Экоград» и ООО «Капстройинвест» признанный банкротом ранее), их менеджменту может грозить уголовная ответственность. В следственной части ГСУ ГУ МВД РФ по Нижегородской области, изучив материалы оперативной проверки по возможным фактам хищения средств дольщиков, возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество в особо крупном размере», в офисах компаний ранее прошли обыски.

Иван Сергеев