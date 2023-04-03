Все на воздух!

Весной в воздухе пахнет солнцем и свежестью, а значит, приходит время задуматься о приближающемся лете и самых приятных вещах, свойственных этому времени года: посиделках на веранде и в саду, дружеских ужинах у костра или неспешных завтраках на залитой солнцем террасе. Чтобы наслаждаться всеми этими радостями, об устройстве веранды или террасы стоит подумать заранее. И, конечно, подобрать самую комфортную, красивую и долговечную уличную мебель.



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Карибский вайб

Мебель из коллекции Tulum от российского мебельного бренда Dantone Home, вдохновленная модным курортом в Мексике, способна в один момент перенести на побережье океана, и для этого даже не потребуется выходить из дома. При этом вся серия отличается не только модным и расслабленным дизайном, но и многофункциональностью. Она включает в себя пять предметов мебели, которые можно миксовать между собой: двухместный и трехместный диваны, шезлонг с изящным плетением, кресло и журнальный столик, представленный в разных размерах.

Для отделки диванов и кресла использована веревочная оплетка из специального уличного каната с защитой от UV-излучения и влаги, что делает модели практичными и придает им расслабленный южный вайб прославленного мексиканского курорта.

Основание выполнено из массива акации и покрыто экомаслом для дополнительной защиты, а высокие деревянные ножки придают Tulum воздушность и отвечают современным тенденциям в дизайне. В этой коллекции использован текстиль Olefin — дышащий материал, который отличается стойкостью

к загрязнениям, солнечным лучам и выцветанию и практически не впитывает влагу. Столешница журнальных столиков с серыми и коричневыми вкраплениями изготовлена из керамогранита terrazzo.

Еще одним очевидным преимуществом моделей из серии Tulum является их абсолютная универсальность: все предметы коллекции можно смело использовать и внутри помещения. Они совершенно точно привнесут свежесть в привычный интерьер.

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Звезда по имени Бэйкер

Известная своим продуктивным сотрудничеством не только с зарубежными мэтрами интерьерного дизайна, но и с лучшими российскими дизайнерами, компания Dantone Home недавно представила новшество этой весны в категории «уличная мебель». Диван «Бэйкер» — стильная супертрендовая новинка, созданная российским дизайнером Марией Пустоваловой.

Как и все современные диваны из коллекции Dantone Home, «Бэйкер» обладает глубокой, комфортной посадкой. Каждая деталь этой модели тщательно продумана и сделана с большой заботой — это и удобная кушетка, на которой так приятно расслабиться летним днем, и дополнительные подушки под спину и локоть, и съемные навесные полочки, чтобы телефон, книга или стакан с прохладительным напитком всегда были под рукой.

Каркас выполнен из бука и обработан специальным составом, повышающим износостойкость модели, что очень важно для уличной мебели. В качестве материала подушек выбран практичный и износостойкий наполнитель ППУ. Отделка «Бэйкера» может быть выполнена из водоотталкивающего букле или другой ткани из широкой палитры Dantone Home. За счет деревянного декора, в том числе и на задней спинке, «Бэйкер» прекрасно смотрится как у стены, так и в центре террасы или сада.