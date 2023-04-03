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Коммерсантъ FM
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Замглавы Минфина Колычев объяснил бюджетное пополнение на 2,5 трлн руб. единым налоговым платежом

Более 2,5 трлн руб. налоговых платежей, поступивших 28 марта на обособленный счет в Федеральном казначействе, переведены в рамках механизма единого налогового платежа (ЕНП). Об этом сообщил замминистра финансов Владимир Колычев.

Владимир Колычев в 2018 году

Владимир Колычев в 2018 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Владимир Колычев в 2018 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

ЕНП — это дополнительный способ исполнения налоговых обязательств для физлиц.

«В рамках механизма единого налогового платежа плательщики уплачивают налоги единым платежом в срок до 28-го числа каждого месяца»,— прокомментировал он поступления в федеральный бюджет в рамках механизма ЕНП в марте этого года. После распределения эти средства будут отражены в бюджетной отчетности за первый квартал.

По данным портала «Электронный бюджет», к 28 марта доходы федерального бюджета составили 3,5 трлн руб., расходы — 7,5 трлн руб. Сложившийся высокий уровень дефицита бюджета связан с «опережающим финансированием», говорил ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

Мария Федотова

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