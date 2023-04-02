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Коммерсантъ FM
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Федеральный бюджет получил 2,5 трлн руб. с налога на прибыль за 2022 год

Доходная часть федерального бюджета России пополнилась на 2,5 трлн руб. в конце марта. В этот период, помимо регулярных налоговых платежей, в бюджет поступает налог на прибыль за предыдущий год. Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.

«За вчерашний день в казну поступило дополнительно 2,5 трлн рублей. Идет несколько снижение нефтегазовых доходов, потому что параметры цен на энергетические ресурсы несколько отличаются от того, что заложено в бюджете. Но уверен, что все обязательства мы выполним»,— сказал господин Силуанов в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

По данным портала «Электронный бюджет», к 28 марта доходы федерального бюджета составили 3,5 трлн руб, расходы — 7,5 трлн руб. В следующий раз данные на портале будут обновлены 10 апреля, следует с сообщения на сайте.

Доходы бюджета отстали от расходов на 1,76 трлн руб. в январе, в феврале — на 820 млрд руб. За январь—февраль дефицит достиг 2,581 трлн руб. — 88% от плана на 2023 год (2,925 трлн руб.). Премьер России Михаил Мишустин говорил, что большой размер дефицита бюджета связан с «опережающим финансированием». По его словам, увеличение «опережающего авансирования» достигло 52%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дефицит растет, но меньшими темпами».

Олеся Павленко

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