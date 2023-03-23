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Коммерсантъ FM
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Мишустин объяснил высокий дефицит бюджета «опережающим финансированием»

Премьер Михаил Мишустин заявил, что высокий уровень дефицита бюджета в начале 2023 года связан с «опережающим финансированием». По его словам, прирост «опережающего авансирования» составил 52%. Он также отметил, что госдолг РФ составляет около 15%, что ниже, чем в «недружественных странах» и в большинстве развивающихся государств.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Как сейчас вы смотрите на дефицит за период за два с лишним месяца, которые прошли. У нас дефицит, как многие в прессе пишут, 3,3 трлн руб.: доходы — 3 трлн, расходы — 6,3 трлн — по состоянию на 8 марта… Что случилось? Причина простая. Мы обсуждали давно, что деньги должны начинать работать с 1 января. Это так называемое опережающее финансирование. Перенесли часть расходов на начало года, чтобы в первую очередь заключение контрактов не стояло. Знаете какой рост авансирования опережающего? Плюс 52%. <...> Поэтому дефицит дальше будет постепенно приходить в соответствие с параметрами бюджета»,— сказал господин Мишустин, выступая с отчетом о деятельности правительства в Госдуме. Так он ответил на вопрос депутата от «Единой России» Виктора Селиверстова о том, не придется ли правительству включать «печатный станок» в связи с ростом бюджетного дефицита. Трансляция выступления ведется на сайте нижней палаты.

Господин Мишустин напомнил, что в бюджете на 2023 год заложен дефицит в размере 2% ВВП. Он будет покрыт заимствованиями на внутреннем рынке, и есть возможность использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Премьер отметил, что к использованию ФНБ власти относятся «очень аккуратно».

«Мы находимся в достаточно комфортном диапазоне нашего долга. У нас примерно госдолг на уровне 15% ВВП. Не надо приводить цифры, какой госдолг недружественных государств? Даже у большинства развивающихся стран он чуть выше 60%. Поэтому в этом смысле мы чувствуем себя уверенно»,— добавил Михаил Мишустин.

В январе доходы отстали от расходов на 1,76 трлн руб., в феврале — на 820 млрд руб. В целом за январь—февраль дефицит составил 2,581 трлн руб. Это 88% от плана на весь год (2,925 трлн руб.). Годом ранее по итогам первых двух месяцев фиксировался профицит в размере 415 млрд руб.; доходы федерального бюджета в январе—феврале 2023 года составили 3,16 трлн руб., что на 25% ниже поступлений за первые два месяца 2022 года. В том числе нефтегазовые доходы упали на 46% год к году. По итогам 2022 года дефицит бюджета составил 3,3 трлн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дефицит растет, но меньшими темпами».

Леонид Уварчев

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