Произошедший 2 апреля в Суджанском районе Курской области обстрел приграничного села Николаево-Дарьино, в результате которого были ранены семь человек, по числу пострадавших оказался одним из наиболее серьезных в Черноземье с начала спецоперации. По словам губернатора Романа Старовойта, украинские силовики целенаправленно открыли огонь из минометов по кладбищу, на котором женщины и дети проводили уборку. Двое взрослых и трое детей по-прежнему находятся в больницах, но угрозы их жизни нет, уверяют чиновники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курский губернатор Роман Старовойт считает, что ВСУ специально атаковали кладбище

Фото: telegram.org / @gubernator_46 Курский губернатор Роман Старовойт считает, что ВСУ специально атаковали кладбище

Фото: telegram.org / @gubernator_46

Об обстреле села Николаево-Дарьино, в котором проживает 150 человек, губернатор Роман Старовойт сообщил в своем telegram-канале в 18:30 2 апреля. Село примыкает к границе с Сумской областью Украины. По словам господина Старовойта, были ранены семь человек, которые занимались уборкой на кладбище: «Среди них — трое детей и девушка-подросток с осколочными ранениями легкой и средней тяжести. Одна из женщин, по предварительной информации, получила тяжелые ранения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь».

В райцентр Суджа срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами. Была организована эвакуация пострадавших.

Обстрел стал одним из наиболее серьезных в Черноземье с начала спецоперации по числу пострадавших. Кладбище находится недалеко от центра села, вытянутого вдоль главной улицы, но находится более чем в 200 метрах от ближайших домов (отделено от них огородами). Промышленных или иных объектов рядом нет.

«Со стороны Украины минометный обстрел велся целенаправленно – видели, что женщины и дети по православной традиции перед Пасхой проводят уборку»,— заявил в ходе совещания в облправительстве в понедельник господин Старовойт. Он поручил оперативно выплатить пострадавшим по 500 тыс. руб. Социальные службы должны будут «держать на контроле ведение пациентов до выздоровления».

Вице-губернатор по здравоохранению и социальной сфере Андрей Белостоцкий уточнил, что «люди пришли на кладбище, чтобы привести в порядок могилы родственников».

«Радует, что минометный обстрел был достаточно далеко от самих людей, но мелкие осколки достигли их. Из трех взрослых и четверых детей один взрослый и один ребенок после оказания амбулаторной помощи были отпущены домой. Остальные остаются в лечебных учреждениях: их перевели в детскую областную и взрослую областные больницы,— рассказал господин Белостоцкий.— Были выполнены оперативные пособия, двум взрослым еще предстоит операция — осколки были небольшие и при ревизии ран найти их не удалось. Теперь под контролем аппаратов УЗИ и КТ эти осколки попытаются убрать. Состояние всех удовлетворительное, угрозы жизни нет — надеемся, что до конца недели выпишем домой. Нуждавшиеся в дополнительной помощи были проконсультированы с московскими клиниками — они подтвердили правильность тактики лечения».

В ходе воскресного обстрела в Николаево-Дарьино были повреждены заборы, фасады и окна в четырех домовладениях. «Оперативно проведено обследование, ремонтные бригады знают, что нужно сделать. Есть достаточный запас стройматериалов, запчастей. Прошу организовать ремонтные работы»,— сказал господин Старовойт.

В администрации Суджанского района более подробно обстрел не комментировали. Жители региона в комментариях в соцсетях традиционно выражали недоумение по поводу продолжающихся обстрелов. По неофициальным данным, Минобороны РФ 2–3 апреля наносило удары по военным целям в Сумской области, в том числе недалеко от Николаево-Дарьино.

Олег Мухин

Роман Старовойт анонсировал введение дополнительных антитеррористических мер в Курской области

В связи со «все более агрессивной террористической политикой нацистского украинского режима», проявившейся в том числе в убийстве 2 апреля военкора Владлена Татарского в петербургском кафе, в Курской области состоится заседание оперштаба для «рассмотрения дополнительных мер предосторожности». Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. «Террористическая угроза нарастает, у нас введен соответствующий режим на территории региона»,— отметил господин Старовойт.

Он также связал возможные антитеррористические меры с предстоящим празднованием Пасхи. «В наших храмах и монастырях будут проходить праздничные богослужения. Прошу отработать дополнительные меры безопасности при проведении массовых мероприятий в эти дни»,— поручил глава региона.