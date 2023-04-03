Суд отменил наказание общественнику Альберту Рахматуллину за акцию протеста

Верховный суд Башкирии отменил постановление Октябрьского райсуда Уфы, который в начале марта признал лидера общественного движения «СтопБашРТС» Альберта Рахматуллина виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил ему 40 часов обязательных работ. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил господин Рахматуллин. «Неожиданно. Приятно»,— отметил он.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Поводом к судебному разбирательству послужила февральская акция протеста против отключения горячей воды у здания мэрии. В ней поучаствовали около десяти человек. В руках они держали немытую посуду.
По словам свидетелей, выступивших в суде первой инстанции, Альберт Рахматуллин якобы руководил группой людей, «которые били посуду и раскладывали плакаты возле здания администрации». Суд пришел к выводу, что общественник участвовал в несанкционированном митинге.
Альберт Рахматуллин вину не признал. На суде он пояснил, что снимал акцию на видео, но не участвовал в ней, а также консультировал собравшимся у здания мэрии, чтобы они не нарушали общественный порядок.