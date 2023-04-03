Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывшая судья Елена Неженская предстанет перед судом за мошенничество

Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении бывшей судьи Динского районного суда Краснодарского края, обвиняемой в крупном мошенничестве, сообщает следственное управление СКР по региону.

Фамилию фигурантки дела в СКР не называют, по данным «Ъ», речь идет о Елене Неженской, которая была лишена статуса в октябре 2021 года.

Противоправная деятельность судьи была выявлена управлением ФСБ по Краснодарскому краю. По данным следствия, в июне 2020 года Динской районный суд вынес решение о взыскании в пользу гражданина со страховой компании 5,5 млн руб. Вскоре гражданин узнал, что страховщики обжаловали решение в Краснодарском краевом суде. Мужчина обратился к своей знакомой судье Елене Неженской и попросил помочь в вынесении решения в его пользу в апелляционной инстанции. Следствие полагает, что судья Неженская согласилась, попросив 500 тыс. руб. якобы для передачи взятки в краевой суд. Гражданин передал требуемую сумму, однако после этого краевой суд отменил судебный акт первой инстанции и вынес решение в пользу страховой компании.

Следствие считает, что судья Елена Неженская присвоила полученные от гражданина средства, то есть совершила мошенничество.

Анна Перова, Краснодар

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...