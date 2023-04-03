Бывшая судья Елена Неженская предстанет перед судом за мошенничество

Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении бывшей судьи Динского районного суда Краснодарского края, обвиняемой в крупном мошенничестве, сообщает следственное управление СКР по региону.

Фамилию фигурантки дела в СКР не называют, по данным «Ъ», речь идет о Елене Неженской, которая была лишена статуса в октябре 2021 года.

Противоправная деятельность судьи была выявлена управлением ФСБ по Краснодарскому краю. По данным следствия, в июне 2020 года Динской районный суд вынес решение о взыскании в пользу гражданина со страховой компании 5,5 млн руб. Вскоре гражданин узнал, что страховщики обжаловали решение в Краснодарском краевом суде. Мужчина обратился к своей знакомой судье Елене Неженской и попросил помочь в вынесении решения в его пользу в апелляционной инстанции. Следствие полагает, что судья Неженская согласилась, попросив 500 тыс. руб. якобы для передачи взятки в краевой суд. Гражданин передал требуемую сумму, однако после этого краевой суд отменил судебный акт первой инстанции и вынес решение в пользу страховой компании.

Следствие считает, что судья Елена Неженская присвоила полученные от гражданина средства, то есть совершила мошенничество.

Анна Перова, Краснодар