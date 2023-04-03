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В Самарской области учреждена почетная награда для военнослужащих, проявивших мужество

Почетный знак Дмитрия Устинова учрежден в Самарской области по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Региональную награду получат военнослужащие, которые проявили мужество и отвагу, а также внесли вклад в «укрепление законности и правопорядка, в развитие промышленности региона». Об этом сообщает областное правительство.

«Первым награду получил командующий 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Андрей Колотовкин. Почетный знак Дмитрия Устинова командарму вручил губернатор Дмитрий Азаров во время одной из своих поездок в зону СВО»,– говорится в сообщении.

Маршал СССР, уроженец Самары Дмитрий Устинов (1908 – 1984) внес большой вклад в возрождение оборонной промышленности страны в годы Великой Отечественной войны. Это обеспечило Советскую Армию вооружением и боеприпасами.

Ранее Самара простилась с погибшим в СВО бойцом. Речь идет о жителе Кировского района Николае Ртищеве.

Георгий Портнов

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