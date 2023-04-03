Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минфин: средняя цена Urals в марте была почти в два раза ниже показателя 2022 года

Средняя цена российской нефти марки Urals в марте составила $47,85 за баррель, сообщили в Минфине. Это в 1,86 раз ниже стоимости Urals в марте 2022 года, когда показатель находился на уровне $89,05 за баррель.

По итогам квартала средняя стоимость барреля Urals опустилась до $48,92 против $88,95 в январе-марте 2022 года.

После того, как страны Запада ввели санкции против российской нефти, ее поставки переориентировались на Восток. В результате международное агентство Argus изменило методику определения котировок российской нефти марки Urals. Ранее Минфин сообщал, что средняя цена Urals в феврале составляла $49,56 за баррель, тогда как в феврале 2022 года она достигала $92,15.

О российской нефти — в материале «Ъ» «Для Urals настала черная пятница».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...