Минфин: средняя цена Urals в марте была почти в два раза ниже показателя 2022 года

Средняя цена российской нефти марки Urals в марте составила $47,85 за баррель, сообщили в Минфине. Это в 1,86 раз ниже стоимости Urals в марте 2022 года, когда показатель находился на уровне $89,05 за баррель.

По итогам квартала средняя стоимость барреля Urals опустилась до $48,92 против $88,95 в январе-марте 2022 года.

После того, как страны Запада ввели санкции против российской нефти, ее поставки переориентировались на Восток. В результате международное агентство Argus изменило методику определения котировок российской нефти марки Urals. Ранее Минфин сообщал, что средняя цена Urals в феврале составляла $49,56 за баррель, тогда как в феврале 2022 года она достигала $92,15.

О российской нефти — в материале «Ъ» «Для Urals настала черная пятница».

Олеся Павленко